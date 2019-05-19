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Сутки на Донбассе: В результате обстрелов ранены четыре бойца

Комментариев: 10
Сепаратисты обстреляли бойцов ООС 18 раз, применяя боевые машины пехоты и артиллерийские системы.
На Донбассе ранены четверо военных
На Донбассе ранены четверо военных
facebook.com/ato.news

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На Донбассе за 18 мая в результате обстрелов со стороны сепаратистов четыре украинских бойца получили ранения. Применялись боевые машины пехоты, сообщает пресс-центр ООС.

В частности отмечается, что противник 18 раз нарушал режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

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“Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия“, - сообщили в ООС.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Пески, Авдеевка, Новоселовка Вторая, Марьинка, Пищевик, Новотошковское, Крымское, Пивденне, Станица Луганская. “В результате обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ“, - отметили в пресс-центре.

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С начала текущих суток, 19 мая, противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное.

Напомним, ранее военные показали фото обстрела украинских позиций в Золотом.

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Теги: военные, Донбасс, ООС, боевики, обстрелы
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Комментариев (10)
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Krotol2    19.05.2019, 12:30
Оценка:  -1
Krotol2
Бойцы все время лезут и нарываются на ответку.Не лезли бы и тогда не несли бы их вперед ногами
Krotol2    19.05.2019, 12:35
Оценка:  -1
Krotol2
Они защищают Украину от светлого будущего и поэтому 5 лет уже полный мрак
Boxerogos    19.05.2019, 10:04
Оценка:  -6
Boxerogos
Всем похyй на этих наёмников-недобитков!
СтальнаяКрыса    19.05.2019, 10:34
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Будет похyй если сдохнешь ты и все твои близкие. И я тебе этого желаю!
Boxerogos    19.05.2019, 10:55
Оценка:  -3
Boxerogos
СсальнаяКрыся,от тебя и твоих близких несёт могильной сыростью.)))))))))))))))
СтальнаяКрыса    19.05.2019, 11:33
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Это от всех ватников лишнехромосомных падаль несёт.
FeCКрысаизбана    19.05.2019, 11:39
Оценка:  0
FeCКрысаизбана
Виртуально получишь в морду!
СтальнаяКрыса    19.05.2019, 11:45
Оценка:  -4
СтальнаяКрыса
Boxerogos
Ну что получил?!
СтальнаяКрыса    19.05.2019, 12:58
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Boxerogos
Есть возможность узнать твой ip. После этого вычислить и сделать инвалидом не сложно. Тем более твои ники я знаю.
Krotol2    19.05.2019, 13:27
Оценка:  0
Krotol2
А если он тебя сделает инвалидом.Как тогда.И где принимают ставки
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