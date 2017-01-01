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У границы Украины произошло землетрясение

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Подземные толчки силой 3,9 балла были зафиксированы в Румынии. Землетрясение ощущались в соседней Молдове.
Очаг землетрясения находился в 130 км от границы Украины
Очаг землетрясения находился в 130 км от границы Украины

В Румынии в субботу, 18 мая, вечером произошло землетрясение. Подземные толчки силой 3,9 балла были зафиксированы в 22:23 по киевскому времени в сейсмической зоне Вранча в 130 км от границы Украины. Об этом сообщает Европейский-средиземноморский сейсмологический центр.

По информации центра, очаг землетрясения залегал на глубине 120 км. Приборы зафиксировали колебания земной коры вблизи населенных пунктов Нехою (45 км), Одобешть (49 км), Ковасна (53 км) и Пэнчиу (56 км).

Это землетрясение стало самым сильным в Румынии с начала месяца. Толчки ощущались в соседней Молдове. О фиксировании последствий землетрясения в Украине не сообщается.

Накануне в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение. По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

 

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Теги: Украина, Землетрясения, Румыния, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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