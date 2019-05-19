Итоги 18 мая: Совбез ООН по закону о языке, Лозинский и Евровидение

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Финал Евровидения, рак из-за популярного средства от сорняков, отмена судимости Лозинского и Совбез ООН из-за закона о языке. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Калифорнии пара доказала, что средство от сорняков вызвало у них рак

Суд присяжных в Калифорнии встал на сторону пожилой супружеской пары в споре с крупным производителем агрохимикатов. 74-летняя Альберта Пиллоид и ее 76-летний муж Альбо смогли доказать, что их онкологические заболевания вызвало длительное пользование средством против сорняков.

Производитель препарата “Раундап“ не проинформировал своих клиентов о риске возникновения онкологических заболеваний. Основа “Раундапа“ – глифосад, является химическим канцерогеном, который вызывает мутации ДНК, приводящие к возникновению неходжкинской лимфомы.

Именно ее обнаружили у супругов Пиллоид. Сейчас Альбо еле говорит, а Альберта плохо слышит и видит. Суд обязал компанию-производителя гербицидов выплатить компенсацию в размере 2 миллиардов долларов.



Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке

Россия попросила созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием в Украине закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Заседание может состояться в следующий понедельник. Николенко подчеркнул, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности.

В 40 городах Украины прошла масштабная акция “Кто заказал Катю Гандзюк?“

По Украине прокатилась серия акций “Кто заказал Катю Гандзюк“. Активисты вышли на улицы 40 городов Украины. Одноименные акции проходят в столицах 10 других стран. Участники акции требуют в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности заказчиков, организаторов и исполнителей убийства активистки из Херсона Катерины Гандзюк.

На нынешней акции участники обращаются уже к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Активисты начали акцию с минуты молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После этого участники акции скандировали: “Кто заказал Катю Гандзюк?“, а потом зажгли файеры.

С Лозинского досрочно сняли судимость

Днепровский райсуд Киева принял решение досрочно снять судимость с осужденного за убийство экс-депутата Виктора Лозинского. Известно, что прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на его необоснованность и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное.

Решение объяснено тем, что Лозинский после освобождения занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Также он предоставлял волонтерскую помощь украинской армии, семьям погибших в зоне АТО и в войне в Афганистане.

Как сказано в постановлении, Лозинский своим примерным поведением доказал свое исправление, что позволяет досрочно снять с него судимость. Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя. Позже срок уменьшили до 10 лет. В 2014 году суд освободил Лозинского из колонии из-за болезни.

Евровидение: В этом году победили Нидерланды

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив прошел финал “Евровидения-2019“, во время которого стало известно имя победителя.

По результатам судейского и зрительского голосования победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“. Он набрал в финале 492 балла.

