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Итоги 18 мая: Совбез ООН по закону о языке, Лозинский и Евровидение

Комментариев: 3
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
С экс-депутата, расстрелявшего человека "на охоте", досрочно сняли судимость
С экс-депутата, расстрелявшего человека "на охоте", досрочно сняли судимость
УНИАН

Финал Евровидения, рак из-за популярного средства от сорняков, отмена судимости Лозинского и Совбез ООН из-за закона о языке. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Калифорнии пара доказала, что средство от сорняков вызвало у них рак

Суд присяжных в Калифорнии встал на сторону пожилой супружеской пары в споре с крупным производителем агрохимикатов. 74-летняя Альберта Пиллоид и ее 76-летний муж Альбо смогли доказать, что их онкологические заболевания вызвало длительное пользование средством против сорняков. 

Производитель препарата “Раундап“ не проинформировал своих клиентов о риске возникновения онкологических заболеваний. Основа “Раундапа“ – глифосад, является химическим канцерогеном, который вызывает мутации ДНК, приводящие к возникновению неходжкинской лимфомы. 

Именно ее обнаружили у супругов Пиллоид. Сейчас Альбо еле говорит, а Альберта плохо слышит и видит. Суд обязал компанию-производителя гербицидов выплатить компенсацию в размере 2 миллиардов долларов.

Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке

Россия попросила созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием в Украине закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Заседание может состояться в следующий понедельник. Николенко подчеркнул, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности.

В 40 городах Украины прошла масштабная акция “Кто заказал Катю Гандзюк?“

По Украине прокатилась серия акций “Кто заказал Катю Гандзюк“. Активисты вышли на улицы 40 городов Украины. Одноименные акции проходят в столицах 10 других стран. Участники акции требуют в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности заказчиков, организаторов и исполнителей убийства активистки из Херсона Катерины Гандзюк.

На нынешней акции участники обращаются уже к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Активисты начали акцию с минуты молчания по жертвам геноцида крымскотатарского народа. После этого участники акции скандировали: “Кто заказал Катю Гандзюк?“, а потом зажгли файеры.

С Лозинского досрочно сняли судимость 

Днепровский райсуд Киева принял решение досрочно снять судимость с осужденного за убийство экс-депутата Виктора Лозинского. Известно, что прокурор выступил против удовлетворения ходатайства, ссылаясь на его необоснованность и отсутствие оснований, обуславливающих досрочное.

Решение объяснено тем, что Лозинский после освобождения занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Также он предоставлял волонтерскую помощь украинской армии, семьям погибших в зоне АТО и в войне в Афганистане.

Как сказано в постановлении, Лозинский своим примерным поведением доказал свое исправление, что позволяет досрочно снять с него судимость.  Лозинского приговорили к 15 годам лишения свободы в 2011 году за убийство на территории его охотничьих угодий местного жителя. Позже срок уменьшили до 10 лет. В 2014 году суд освободил Лозинского из колонии из-за болезни. 

Евровидение: В этом году победили Нидерланды

В субботу, 18 мая, в израильском городе Тель-Авив прошел финал “Евровидения-2019“, во время которого стало известно имя победителя. 

По результатам судейского и зрительского голосования победу в конкурсе одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней “Arcade“. Он набрал в финале 492 балла.
 

 

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Теги: итоги дня, Лозинский, Совбез ООН, РФ, США, онкология, взрыв, Приватбанк, Гандзюк
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Комментариев (3)
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drion    19.05.2019, 11:51
Оценка:  0
drion
Несправедливо! Ему должны еще компенсацию выплатить из бюджета Украины за время, проведенное на зоне.
L@G    19.05.2019, 10:03
Оценка:  +4
L@G
В Украине практически нет судебной системы!!!Как можно было дать за умышленное убийства 15 лет, а отсидел, то по сути ничего.Но кто помнит у этого господина типо "свой" лес и простым смертным туда нельзя заходить и он не раз в том лесу гонял местных жителей! а про БТР в его дворе помнит кто-то???
reymaykof07    19.05.2019, 09:59
Оценка:  +5
reymaykof07
Тобто вбив людину, не відбув покарання та ще буде не судимий?
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