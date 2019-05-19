За май в водоемах утонули 38 человек - ГосЧС
Читай также: В Одесской области в бассейне утонул ребенок
С начала мая на водоемах Украины погибло 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.
Читай также: Под Запорожьем двое подростков утопились из-за яркого селфи
В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.
Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в результате значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2 - 0,8 м.
На реке Льва (Осницк) прогнозируют дальнейшее частичное затопление домов в ряде сел Рокитновского района Ровенской области.
Читай также: В Одесской области 4-летний мальчик утонул в колодце
Кроме того, на реке Уборть (Рудня Ивановская) возможно достижение отметки подтопления приусадебных участков и хозяйственных построек Емильчинского района Житомирской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Межигорье гвардеец спас жизнь ребенку.