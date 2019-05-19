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За май в водоемах утонули 38 человек - ГосЧС

Комментариев: 3
Чаще всего причиной гибели становится несоблюдение правил безопасности.
Смерть на воде чаще всего случается из-за нежелания знать правила безопасности
Смерть на воде чаще всего случается из-за нежелания знать правила безопасности
dsns.gov.ua

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С начала мая на водоемах Украины погибло 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. 

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В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в результате значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2 - 0,8 м.

На реке Льва (Осницк) прогнозируют дальнейшее частичное затопление домов в ряде сел Рокитновского района Ровенской области.

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Кроме того, на реке Уборть (Рудня Ивановская) возможно достижение отметки подтопления приусадебных участков и хозяйственных построек Емильчинского района Житомирской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Межигорье гвардеец спас жизнь ребенку.

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Теги: Украина, ГосЧС, водоемы, утопление
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Комментариев (3)
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BROKER666    19.05.2019, 12:55
Оценка:  +1
BROKER666
море пьяных не любит...
bertal    19.05.2019, 13:20
Оценка:  -1
bertal
вода, алкашей и дебилов любит)
Firstfurion    19.05.2019, 11:09
Оценка:  +2
Firstfurion
Да просто нечего нажираться до усеру и строить из себя Ихтиандра.
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