За май в водоемах утонули 38 человек - ГосЧС

Чаще всего причиной гибели становится несоблюдение правил безопасности.

Смерть на воде чаще всего случается из-за нежелания знать правила безопасности dsns.gov.ua

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С начала мая на водоемах Украины погибло 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.

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В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, в результате значительных дождей 19-21 мая на реках бассейна Припяти продолжится рост уровней воды на 0,2 - 0,8 м.

На реке Льва (Осницк) прогнозируют дальнейшее частичное затопление домов в ряде сел Рокитновского района Ровенской области.

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Кроме того, на реке Уборть (Рудня Ивановская) возможно достижение отметки подтопления приусадебных участков и хозяйственных построек Емильчинского района Житомирской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Межигорье гвардеец спас жизнь ребенку.