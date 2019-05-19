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Кабмин ответил на "аудит государства" ЗеКоманды

Комментариев: 4
Ранее команда Зеленского заявила, что в первые 100 дней намерена провести "аудит государства", в частности провести перепись населения.
В Мининформполитики отреагировали на предложенную ЗеКомандой перепись населения
В Мининформполитики отреагировали на предложенную ЗеКомандой перепись населения

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отреагировал на намерение команды Зеленского провести "аудит государства" в первые 100 дней с момента инаугурации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Золотухина, рабочая группа по вопросам проведения переписи уже действует определенное время.

"Кстати, уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения. Разработано соответствующее ТЗ. Запланированы пилотные переписи для тестирования новых технологий, которые будут использоваться люди, которых еще предстоит научить", - написал он.

Чиновник указал, что в процессе изучения вопроса возникло несколько новых идей.

"В год пиковых выплат по кредитам МВФ (2019) пришлось бы провести проект национального масштаба, стоимость которого стартует с 200 млн грн. Кажется, что это не очень хорошая идея. В то же время, в государственных органах Украины на данный момент действует около двух десятков различных баз данных с полными наборами данных на украинцев. Так, только Минздрав на разных этапах внедрения реформы получил около 27 млн записей об украинцах-пациентах. Биометрические паспорта также охватывают большой объем граждан", - отметил заместитель министра.

По мнению Золотухина, конвергенция этих данных позволила бы получить первичную информацию о количестве граждан Украины значительно более дешевым способом.

"Это к тому, что перед любым заявлением следует все же прорабатывать вопрос", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что за три месяца украинцев стало меньше на 74 тысячи.Сообщается, что превышение количества умерших над количеством рожденных остается существенным: на 100 умерших - 48 живорожденных.

 

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Теги: население, Кабмин Украины, перепись, перепись населения, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Мыкола    19.05.2019, 14:27
Оценка:  -1
Мыкола
Что сделала, что сделала....Денежки из государства выкачала !
Nikolas_Adver    19.05.2019, 12:19
Оценка:  +1
Nikolas_Adver
уже около полугода действует рабочая группа по вопросам проведения переписи населения

и чего? где она и что сделала?
solus_viator    19.05.2019, 11:14
Оценка:  +1
solus_viator
Куда ни ткнись все у них уже есть, какие то секретные группы о которых никто не слышал.... спецназ Гройсмана.)
Coюзник    19.05.2019, 11:07
Оценка:  +4
Coюзник
По поводу переписи и рабочей группы ... с 2001 года рабочие группы регулярно создаются и регуляно закрываются по причине воровства денег
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