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Пьяная украинка в самолете била иностранцев, требуя "очистить салон"

Комментариев: 39
Украинка выпила бутылку виски, начала материться на иностранцев, бить их и требовать их убрать из салона.
Девушка под воздействием виски в самолете Барселона-Киев напала на людей
Девушка под воздействием виски в самолете Барселона-Киев напала на людей
скриншот видео

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В самолете Барселона-Киев 17 мая пьяная женщина устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками. Об инциденте сообщила очевидец Александра Ефименко в Facebook.

Как сообщила очевидец, девушке не понравились сидевшие рядом иностранцы. За время полета конфликт обострился настолько, что украинка начала бить ногами своих соседей по ряду и требовала "немедленно очистить салон".

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Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.

"Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - рассказала Александра Ефименко.

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Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.

Напомним, ранее россиянин устроил дебош в киевском аэропорту "Жуляны".

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Теги: Киев, самолет, Барселона, пьянство, украинка
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Комментариев (39)
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Letohradek    19.05.2019, 15:03
Оценка:  0
Letohradek
Електорат Зэленского ))
Глод    19.05.2019, 14:56
Оценка:  0
Глод
Закусывать надо! (С)
Глод    19.05.2019, 14:38
Оценка:  +1
Глод
Сколько от Барселоны до Киева лететь? Целую бутыль вискаря всадить за это время. Неудивительно, что так развезло.
Хулиганка*    19.05.2019, 14:20
Оценка:  -1
Хулиганка*
Эти новые европейцы еще покажут старой Европе кто в доме хозяин.
piter_bur    19.05.2019, 14:18
Оценка:  0
piter_bur
знайшли про що говорити, спіймла "білочку", з кім не буває........
Людмил_А    19.05.2019, 14:01
Оценка:  0
Людмил_А
эуропэйка....
Letohradek    19.05.2019, 15:04
Оценка:  0
Letohradek
Електорат Зэленского ...
bertal    19.05.2019, 12:56
Оценка:  +6
bertal
Бля дь по вызову с западенщины? кому то это в новинку?
NIKolja    19.05.2019, 12:49
Оценка:  -4
NIKolja
Добре, що хоч по російськи кричить. Тепер всі підозри на "братоф")))
Женек    19.05.2019, 12:44
Оценка:  +5
Женек
Щира Украинка )
Люблю_Украину    19.05.2019, 12:23
Оценка:  -4
Люблю_Украину
русский мир
bertal    19.05.2019, 12:45
Оценка:  +4
bertal
даун, хоть заголовок статьи прочитай.
ИИИИИИИИИИ    19.05.2019, 13:13
Оценка:  -2
ИИИИИИИИИИ
А ему похрен, он по жизни бухой. Русскиймир, рукакремля и тд
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