Пьяная украинка в самолете била иностранцев, требуя "очистить салон"

Украинка выпила бутылку виски, начала материться на иностранцев, бить их и требовать их убрать из салона.

Девушка под воздействием виски в самолете Барселона-Киев напала на людей скриншот видео

Читай также: В Австралии опоздавший турист выламывал двери самолета

В самолете Барселона-Киев 17 мая пьяная женщина устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками. Об инциденте сообщила очевидец Александра Ефименко в Facebook.

Как сообщила очевидец, девушке не понравились сидевшие рядом иностранцы. За время полета конфликт обострился настолько, что украинка начала бить ногами своих соседей по ряду и требовала "немедленно очистить салон".

Читай также: В Николаеве наркоман разгромил аптеку

Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.

"Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - рассказала Александра Ефименко.

Читай также: Во Львове пьяные дебоширы напали на полицейского

Читай также: одном из ночных клубов Киева засняли драку

Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.

Напомним, ранее россиянин устроил дебош в киевском аэропорту "Жуляны".