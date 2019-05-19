Пьяная украинка в самолете била иностранцев, требуя "очистить салон"
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В самолете Барселона-Киев 17 мая пьяная женщина устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками. Об инциденте сообщила очевидец Александра Ефименко в Facebook.
Как сообщила очевидец, девушке не понравились сидевшие рядом иностранцы. За время полета конфликт обострился настолько, что украинка начала бить ногами своих соседей по ряду и требовала "немедленно очистить салон".
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Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.
"Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - рассказала Александра Ефименко.
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Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.
Напомним, ранее россиянин устроил дебош в киевском аэропорту "Жуляны".