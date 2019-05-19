"Деревья растут из человеческой крови": Украина вспоминает жертв репрессий

Сегодня в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий, связанных с насильственным внедрением коммунистической идеологии.

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Сегодня Украина чтит память невинных жертв политических репрессий, прах которых покоится в каждой области украинской земли. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

“На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политическом заигрывании с агрессором и наследниками режима, который эту кровь проливал“, написал также он.

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“По данным ученых, речь может идти о 30-35 тысячах погибших, которые похоронены в Быковнянском лесу. По некоторым оценкам - до 100 тысяч. “Специальные потребности“ - так закамуфлировали большевики цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Специальная потребность убивать“, - отметил президент.

“Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, вглядываясь и в прошлое, и в день завтрашний. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами“, - добавил Порошенко.

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Напомним, ранее посольство США в Украине выложило видео о работе посла Мари Йованович.