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"Деревья растут из человеческой крови": Украина вспоминает жертв репрессий

Комментариев: 8
Сегодня в Украине отмечается День памяти жертв политических репрессий, связанных с насильственным внедрением коммунистической идеологии.
Порошенко подчеркнул, что независимость досталась Украине дорогой ценой
Порошенко подчеркнул, что независимость досталась Украине дорогой ценой
president.gov.ua

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Сегодня Украина чтит память невинных жертв политических репрессий, прах которых покоится в каждой области украинской земли. Об этом написал Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

“На земле, где деревья растут из человеческой крови, не может быть и речи о политическом заигрывании с агрессором и наследниками режима, который эту кровь проливал“, написал также он.

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“По данным ученых, речь может идти о 30-35 тысячах погибших, которые похоронены в Быковнянском лесу. По некоторым оценкам - до 100 тысяч. “Специальные потребности“ - так закамуфлировали большевики цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Специальная потребность убивать“, - отметил президент.

“Украинская независимость и наша свобода оплачены слишком дорогой ценой. Мы должны об этом помнить, вглядываясь и в прошлое, и в день завтрашний. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами“, - добавил Порошенко.

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Напомним, ранее посольство США в Украине выложило видео о работе посла Мари Йованович.

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Теги: Украина, политические репрессии, Порошенко, день памяти
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Комментариев (8)
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Хулиганка*    19.05.2019, 14:18
Оценка:  -1
Хулиганка*
геноцидник украинского народа чего-то там про кровь проблеял?
ИИИИИИИИИИ    19.05.2019, 12:29
Оценка:  +4
ИИИИИИИИИИ
Последние конвульсии педи... красиво *здеть и разворовывать страну - его конёк
farfalle    19.05.2019, 12:04
Оценка:  +11
farfalle
Ну и страна. Каждый день какие-то свечки, поминки...а побед нет?
ИИИИИИИИИИ    19.05.2019, 12:30
Оценка:  +6
ИИИИИИИИИИ
Мля, вчера свечка на экране, сегодня свечка... при этом - суббота-воскресенье. Что ж они в дни траура сделали день гейропы? Инаугурация - грех, а бегать с бухлом и веселиться - не грех?
Alexsy    19.05.2019, 11:51
Оценка:  +2
Alexsy
А высылку вчера крымских татар чла? Или праздновала день Европы?
ЛИЦИМЕРЫ!!!
farfalle    19.05.2019, 12:05
Оценка:  +6
farfalle
Депортация для крымских татар - это было спасение. Иначе бы они не выжили, за все, что делали во время войны
Olshankin    19.05.2019, 11:46
Оценка:  +9
Olshankin
Кто почтит память жертв политической расправы в Одессе в мае 2014 г.?
BROKER666    19.05.2019, 12:07
Оценка:  -10
BROKER666
это над кем? - над отморозками с приднестровья, которые из-за спин мус0р0в стреляли по Одесским и Харьковским фанам , которые мирно шли стадион? которые ещё на Дерибасовской застрелили 3-х мирных Одесситов?
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