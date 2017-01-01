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В Харькове от взрыва гранаты погибли люди

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В результате взрыва гранаты возле одного из домов города погибли два мужчины, еще один получил ранения.
Еще одного пострадавшего госпитализировали
Еще одного пострадавшего госпитализировали
пресс-служба ГСЧС

В Харькове возле одного из домов произошел взрыв гранаты, в результате которого погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Взрыв произошел вчера около 23:42 возле дома на ул. Двинская. На место происшествия приехали правоохранители. Они установили, что причиной взрыва стала граната, но как это произошло, неизвестно.

Вследствие этого осколками были ранены трое мужчин 36, 35, 38 лет. Двое из них от полученных множественных осколочных ранений головы и туловища погибли на месте. Еще одного пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. 

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее пьяный мужчина угрожал взорвать себя и пассажиров автобуса Харьков – Чугуев, в котором он ехал. 

В Харьковской области произошел взрыв, есть жертвы

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Теги: Харьков, смерть, взрыв, ранение, граната, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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