В результате происшествия одного из водителей зажало в кабине. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину.

В Николаевской области лоб в лоб столкнулись грузовики, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в воскресенье, 19 мая.

Инцидент произошел на хуторе Гаевском в Первомайском районе. Как выяснилось, в результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros, конструктивными элементами был заблокирован водитель одного из транспортных средств.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину 1995 г.р. Каретой скорой помощи пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика

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