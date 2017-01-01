Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика

Комментариев: 0
В результате происшествия одного из водителей зажало в кабине. Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину.
ДТП в Николаевской области
ДТП в Николаевской области
mk.dsns.gov.ua

В Николаевской области лоб в лоб столкнулись грузовики, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в воскресенье, 19 мая.

Инцидент произошел на хуторе Гаевском в Первомайском районе. Как выяснилось, в результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros, конструктивными элементами был заблокирован водитель одного из транспортных средств.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину 1995 г.р. Каретой скорой помощи пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

 

Также в Винницкой области сегодня легковушка столкнулась с бусом, один человек погиб.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, авария, грузовик, Николаевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь