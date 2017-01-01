В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика
В Николаевской области лоб в лоб столкнулись грузовики, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в воскресенье, 19 мая.
Инцидент произошел на хуторе Гаевском в Первомайском районе. Как выяснилось, в результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros, конструктивными элементами был заблокирован водитель одного из транспортных средств.
Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину 1995 г.р. Каретой скорой помощи пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.
Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика
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