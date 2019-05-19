Портнов вернулся в Киев и призвал "тысячи людей" делать так же

Бывший замглавы АП заявил, что пора возвращаться "восстанавливать Родину".

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Бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он написал в Telegram.

“Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране“, - рассказал он, разместив фото себя уже в Киеве.

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“И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!“, - пишет Портнов.

Напомним, ранее Андрей Портнов заявлял, что в мае вернется в Киев - после победы Владимира Зеленского.