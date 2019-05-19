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Портнов вернулся в Киев и призвал "тысячи людей" делать так же

Комментариев: 14
Бывший замглавы АП заявил, что пора возвращаться "восстанавливать Родину".
Портнов похвастался фото из Киева
Портнов похвастался фото из Киева
t.me/PortnovUA/692

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Бывший замглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину. Об этом он написал в Telegram.

“Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране“, - рассказал он, разместив фото себя уже в Киеве. 

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“И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, - пора возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!“, - пишет Портнов.

Напомним, ранее Андрей Портнов заявлял, что в мае вернется в Киев - после победы Владимира Зеленского.

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Теги: Портнов, Киев, Украина, АП, Янукович
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Комментариев (15)
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Letohradek    19.05.2019, 14:59
Оценка:  -1
Letohradek
Слово ребятам из "Братства", "Правого сектора", Свободовцам" и С14!
Ruspidor    19.05.2019, 14:44
Оценка:  -1
Ruspidor
Надо посмотреть. Впринципе постановочных фото можно наделать без труда. Портнов уже запускал в Пятницу фейковый указ о роспуске Рады, и что? Лукашка - какашка пыталась перед первым туром всячески распускать слухи, что они связаны с Зе, и что?
ГТ    19.05.2019, 14:27
Оценка:  +1
ГТ
Выловить и башку отбить, раз страх потерял.
Boxerogos    19.05.2019, 14:46
Оценка:  -3
Boxerogos
Болтыш петушиный,ты сперва с дивана зассаного свою дупу рабочую подними и шаровары от"гимности"простирни .))))))))))))
Духовный_скреп    19.05.2019, 14:59
Оценка:  0
Духовный_скреп
Ты бы шло ,чучело лапотное ,с сайта украинского.Избу грязную,перекошенную подмело,онучи и косоворотку чачуханные постирало.Смердишь здесь,козломордое целыми днями.Бестолковкой своей не поймёшь,что не видать вам Украины,как своих козлиных ушей.)))
Boxerogos    19.05.2019, 15:03
Оценка:  +1
Boxerogos
Буховний_скрип,ти дуже кумедний потрохосос!))))))))))))
Paul_Knox    19.05.2019, 14:22
Оценка:  +3
Paul_Knox
Дерьмо реваншировано, и жирные зеленые мухи подтянулись...
wr777    19.05.2019, 14:29
Оценка:  0
wr777
+100
А_Л_Н    19.05.2019, 14:32
Оценка:  +5
А_Л_Н
что же ваш Петенька не посадил "дерьмо и мух"?
Людмил_А    19.05.2019, 14:03
Оценка:  -4
Людмил_А
молодец!!! Ждем резонансных расследований по воровству, корупции и т.д.
А_Л_Н    19.05.2019, 14:31
Оценка:  -1
А_Л_Н
по воровству Портнова? )
bertal    19.05.2019, 13:16
Оценка:  +3
bertal
А призвать наворованное -слабо? Первый шагом Зе должна быть "шапка" для возврата наворованного бабла добровольно, вторым конфискат всего и расстрел(кто не вернет деньги), нех церемонница
Boxerogos    19.05.2019, 13:04
Оценка:  -12
Boxerogos
Правильно сделал что вернулся.Пора загонять бандерлогов по клеткам.
виктор    19.05.2019, 13:00
Оценка:  +4
виктор
Xуета какая-то
farfalle    19.05.2019, 13:44
Оценка:  -3
farfalle
витя, не читай хуету
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