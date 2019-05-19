Масштабные пожары в Одессе: горели склады
В Одессе загорелся бывший военный склад на 3-й станции Люстдорфской дороги, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области в воскресенье, 19 мая.
На месте работали пожарные. В районе пожара было сильное задымление. Пожар охватил территорию приблизительно в 500 квадратных метров. Пожар потушили в 7:44. Никто не пострадал.
Отметим, что также сегодня в 9:30 в службу спасения поступила информация о том, что на Дальницкой, 33 горят три складских помещения. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 40 человек личного состава и 11 единиц техники.
Cмотрите фотогалерею: Масштабные пожары в Одессе: горели склады
Ранее сообщалось, что в Одесской области двухлетняя девочка задохнулась в горящем авто. Ребенок играл со спичками в родительском автомобиле ВАЗ-2113. Ее родители были дома, но не заметили пропажи дочери.
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