Масштабные пожары в Одессе: горели склады

Утром в Одессе горели склады в разных частях города. С огнем боролись 40 спасателей и 11 единиц техники.

В Одессе загорелся бывший военный склад на 3-й станции Люстдорфской дороги, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области в воскресенье, 19 мая.

На месте работали пожарные. В районе пожара было сильное задымление. Пожар охватил территорию приблизительно в 500 квадратных метров. Пожар потушили в 7:44. Никто не пострадал.

Отметим, что также сегодня в 9:30 в службу спасения поступила информация о том, что на Дальницкой, 33 горят три складских помещения. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщалось, в Киеве на улице Сырецкой после взрыва загорелся жилой дом . В момент возгорания в помещении находились супруги с детьми. Хозяева утверждают, что слышали из соседнего здания хлопок, похожий на взрыв.

Ранее сообщалось, что в Одесской области двухлетняя девочка задохнулась в горящем авто. Ребенок играл со спичками в родительском автомобиле ВАЗ-2113. Ее родители были дома, но не заметили пропажи дочери.

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