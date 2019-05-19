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Масштабные пожары в Одессе: горели склады

Комментариев: 2
Утром в Одессе горели склады в разных частях города. С огнем боролись 40 спасателей и 11 единиц техники.
Пожары в Одессе 19 мая
Пожары в Одессе 19 мая

В Одессе загорелся бывший военный склад на 3-й станции Люстдорфской дороги, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области в воскресенье, 19 мая.

На месте работали пожарные. В районе пожара было сильное задымление. Пожар охватил территорию приблизительно в 500 квадратных метров. Пожар потушили в 7:44. Никто не пострадал.

Отметим, что также сегодня в 9:30 в службу спасения поступила информация о том, что на Дальницкой, 33 горят три складских помещения.  Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

 
Как сообщалось, в Киеве на улице Сырецкой после взрыва загорелся жилой дом. В момент возгорания в помещении находились супруги с детьми. Хозяева утверждают, что слышали из соседнего здания хлопок, похожий на взрыв.

Ранее сообщалось, что в Одесской области двухлетняя девочка задохнулась в горящем авто. Ребенок играл со спичками в родительском автомобиле ВАЗ-2113. Ее родители были дома, но не заметили пропажи дочери.

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Теги: Одесса, видео, фото, пожар, склад, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Boxerogos    19.05.2019, 13:41
Оценка:  0
Boxerogos
Всё правильно!Когда львиная доля разворована,остатки можно и подпалить.ШОКоладный мир во всей красе.
Krotol2    19.05.2019, 12:47
Оценка:  +4
Krotol2
Снова заметают следы
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