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Мастера "в темпе" сделали для Зеленского именной наконечник к штандарту

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Работать пришлось очень быстро, так как сроки до инаугурации получились сжатыми.
Наконечник сделали довольно быстро, ведь времени дали всего несколько дней
Наконечник сделали довольно быстро, ведь времени дали всего несколько дней
скриншот видео ТСН

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Украинские мастера подготовили именной наконечник штандарта новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом пишет ТСН.

Чтобы уложиться в сжатые сроки, пришлось попотеть - признаются мастера. Сроки подготовки к инаугурации сказались на темпах подготовки к церемонии передачи власти новому президенту Украины. 

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В частности, в авральном режиме пришлось создавать переменные аксессуары к атрибутам главы государства, включая серебряное крепление к наконечнику штандарта президента, где должна быть фамилия Владимира Зеленского.

На все про все было несколько дней, говорят мастера. Александр Сопов, специалист по государственным атрибутам, делает серебряную пластину с фамилией к инаугурации уже для четвертого президента. 

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У себя в кабинете автор 10 государственных наград среди своей колекции сохраняет и предыдущие копии президентского атрибута - такие же заказывали к штандарту для инаугурации Виктора Ющенко, Петра Порошенко и беглого Виктора Януковича. 

“На Ющенко мы скопировали с Кучмы. На следующие сделали лучше“, - признается эксперт. Само серебряное крепление к наконечнику штандарта президента только сегодня удалось завершить и доставить в Администрацию президента.

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Резное с позолотой, именное приложение к наконечнику президентского штандарта не меняется со времен инаугурации Леонида Кучмы. Оно делается из латуни. 

Президентский штандарт - это синий флаг с вышитым на нем гербом. С ним новоизбранный президент принимает присягу в парламенте. Именной наконечник к президентскому флагу с датой инаугурации в дальнейшем неизменно остается в кабинете президента.

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Напомним, ранее сообщалось, что в первые 100 дней власти Владимир Зеленский проведет перепись населения Украины.

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Теги: Зеленский, инаугурация, президент, штандарт
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