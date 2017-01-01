Мастера "в темпе" сделали для Зеленского именной наконечник к штандарту

Работать пришлось очень быстро, так как сроки до инаугурации получились сжатыми.

Наконечник сделали довольно быстро, ведь времени дали всего несколько дней скриншот видео ТСН

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Украинские мастера подготовили именной наконечник штандарта новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом пишет ТСН.

Чтобы уложиться в сжатые сроки, пришлось попотеть - признаются мастера. Сроки подготовки к инаугурации сказались на темпах подготовки к церемонии передачи власти новому президенту Украины.

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В частности, в авральном режиме пришлось создавать переменные аксессуары к атрибутам главы государства, включая серебряное крепление к наконечнику штандарта президента, где должна быть фамилия Владимира Зеленского.

На все про все было несколько дней, говорят мастера. Александр Сопов, специалист по государственным атрибутам, делает серебряную пластину с фамилией к инаугурации уже для четвертого президента.

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У себя в кабинете автор 10 государственных наград среди своей колекции сохраняет и предыдущие копии президентского атрибута - такие же заказывали к штандарту для инаугурации Виктора Ющенко, Петра Порошенко и беглого Виктора Януковича.

“На Ющенко мы скопировали с Кучмы. На следующие сделали лучше“, - признается эксперт. Само серебряное крепление к наконечнику штандарта президента только сегодня удалось завершить и доставить в Администрацию президента.

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Резное с позолотой, именное приложение к наконечнику президентского штандарта не меняется со времен инаугурации Леонида Кучмы. Оно делается из латуни.

Президентский штандарт - это синий флаг с вышитым на нем гербом. С ним новоизбранный президент принимает присягу в парламенте. Именной наконечник к президентскому флагу с датой инаугурации в дальнейшем неизменно остается в кабинете президента.

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Напомним, ранее сообщалось, что в первые 100 дней власти Владимир Зеленский проведет перепись населения Украины.