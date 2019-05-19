За Аллерова внесли залог, но из камеры не выпустили

Залог в 5 млн грн не помог экс-главе Нацгвардии выйти из СИЗО, потому что начались выходные.

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За экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова внесли залог. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Мороз, сообщает Громадське.

Залог в размере 4,8 млн грн внесли еще в пятницу, 17 мая, но Аллеров до сих пор находится под стражей. Адвокат объясняет, что залог был внесен после 18:00, то есть когда рабочий день уже закончился.

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“Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его“, - сказал Мороз. Адвокат считает, что уже на следующей неделе Аллерова должны отпустить.

Напомним, 14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве с ущербом в 81 млн грн. Позже суд арестовал Аллерова с правом на залог в 4,8 млн грн,