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За Аллерова внесли залог, но из камеры не выпустили

Комментариев: 4
Залог в 5 млн грн не помог экс-главе Нацгвардии выйти из СИЗО, потому что начались выходные.
За Аллерова внесли залог
За Аллерова внесли залог
ngu gov ua

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За экс-командующего Нацгвардией Юрия Аллерова внесли залог. Об этом заявил адвокат подозреваемого Игорь Мороз, сообщает Громадське.

Залог в размере 4,8 млн грн внесли еще в пятницу, 17 мая, но Аллеров до сих пор находится под стражей. Адвокат объясняет, что залог был внесен после 18:00, то есть когда рабочий день уже закончился.

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“Залог внесли, но не отпустили, делают все, чтобы держать его“, - сказал Мороз. Адвокат считает, что уже на следующей неделе Аллерова должны отпустить. 

Напомним, 14 мая НАБУ задержало Юрия Аллерова и двух представителей строительной корпорации Укрбуд Девелопмент. Их подозревают в совершении коррупционного преступления во время обмена квартирами в Киеве с ущербом в 81 млн грн. Позже суд арестовал Аллерова с правом на залог в 4,8 млн грн, 

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Теги: коррупция, арест, залог, борьба с коррупцией, Аллеров, Нацгвардия
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Комментариев (5)
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Глод    19.05.2019, 15:02
Оценка:  0
Глод
Украл 81 млн. - залог 4,8 млн. = Чистая прибыль 76,2 млн. Неплохо.
farfalle    19.05.2019, 13:43
Оценка:  +3
farfalle
Нет слов. В какой еще стране под залог выпускают любых преступников???
Мать родную за деньги продадут
Coюзник    19.05.2019, 13:57
Оценка:  +1
Coюзник
Не укаждого преступника есть 5 лимонов ... а только у высокопоставленного
bertal    19.05.2019, 13:41
Оценка:  +3
bertal
Количество нулей в залоге у чиновника умиляет, смешно что за него внесла жена, теща?
Глод    19.05.2019, 14:59
Оценка:  0
Глод
Может дочка?
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