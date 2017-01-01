Госохрана пока согласилась на все "фишечки" инаугурации Зеленского
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Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского будет проходить с существенными отклонениями от обычного сценария церемонии. Об этом сообщил глава Госохраны Украины Валерий Гелетей, передает “Лига“ со ссылкой на эфир “112“.
“Есть много требований к управлению государственной охраны, но мы будем учитывать эти требования“, - заверил он.
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“Все то, что ложится на плечи государственной охраны, я думаю, что мы будем выполнять максимально на высоком и профессиональном уровне. Но изменения есть, и эти они существенные“, - говорит Гелетей
Команду Зеленского пока не отговаривали ни от одной из предложенным “фишечек“, добавил он: “Мы не согласимся, если это будет касаться вопросов безопасности. Здесь позиция принципиальная, но пока что все выполняется и нет нерешенных вопросов“.
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Инаугурация состоится завтра, 20 мая. Перед церемонией в Раде Зеленский пригласил всех в Мариинский парк.
Напомним, ранее Владимир Зеленский требовал проведения инаугурации сегодня, 19 мая. Сегодня Украина отмечает День памяти жертв политических репрессий.