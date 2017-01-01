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В рамках дела о взрыве филиала Привата нашли арсенал оружия

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Оперативники обнаружили после взрыва филиала банка в Луганской области в доме 56-летного мужчины большое количество оружия и взрывчатки.
Нацполиция нашла целый арсенал оружия, расследуя взрыв гранаты
Нацполиция нашла целый арсенал оружия, расследуя взрыв гранаты
npu.gov.ua

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В Сватовском районе Луганской области оперативники в рамках уголовного производства по факту подрыва филиала банка обнаружили большое количество оружия и взрывчатки. Об этом сообщает пресc-служба Нацполиции, передает “Корреспондент“.

В частности, в поселке Мостки Сватовского района правоохранители в гараже 58-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия. На место находки сразу прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа. 

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Правоохранители изъяли у мужчины 5 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ, 3 противопехотные мины МОН-50, 5 запалов к минам, 53 запалы к гранатам, 36 магазинов к АК, около 11 тыс. патронов и 15 сигнальных ракет.

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Напомним, ранее в Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении Приватбанка. Злоумышленник погиб на месте, еще шесть человек были госпитализированы с ранениями.

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Теги: Донбасс, Луганская область, взрыв, Приватбанк, полиция
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