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Ураган обесточил десятки населенных пунктов в Хмельницкой области

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Из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт в 12 районах в Хмельницкой области. Работы по ликвидации последствий урагана продолжаются.
Непогода в Хмельницкой области
Непогода в Хмельницкой области
km.dsns.gov.ua

В Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По причине срабатывания автоматических систем защиты электролиний и электрораспределительного оборудования обесточен 71 населенный пункт в 12 районах области", - сообщили спасатели.

Также они рассказали, что к ликвидации последствий непогоды привлечено 113 человек личного состава, 30 единиц техники и 33 мотопомпы.

"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Ранее в Житомирской области был зафиксирован смерч. Из-за непогоды без света остались 74 населенных пунктов области.Наиболее пострадавшие районы – Новоград-Волынский, Олевский и Емильченский.

А в начале мая в Украине бушевал циклон Ксеркс с ливнями и мокрым снегом.

 

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Теги: дождь, дожди, непогода, Хмельницька область, погода в Украине, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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