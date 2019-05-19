Экраны, полиция и режиссеры: На репетиции инаугурации ждут Зеленского

Репетиция началась днем и продлится до 22:00 воскресенья, сама инаугурация начнется в понедельник в 10:00 утра.

Инаугурация начнется в понедельник в 10:00 pravda.com.ua

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Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины. Об этом сообщает УП с места событий.

Пдготовка продлится до 22:00 воскресенья. По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский. Генеральная репетиция должна была состояться в 14:00, однако ее начало отложили.

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Площадь между ВР и Мариинским парком разделена желто-голубыми забором. Несколько десятков человек работают над техническим обеспечением трансляции и организацией процедуры инаугурации, работают операторы и режиссеры.

Возле здания ВР и Мариинского дворца смонтировали два больших экрана. Правопорядок в центральной части столицы обеспечивает полиция, на месте подготовки присутствуют руководители патрульной и Национальной полиции, а также Нацгвардии.

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Как заявил начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко, движение транспорта в правительственном квартале 20 мая будет ограничено с 6:00 до минимум 15:00.

По его словам, полностью будет перекрыта только улица Грушевского и часть улицы Институтской.

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“Для обеспечения проезда иностранных делегаций движение будет ограничиваться в центре Киева и на дороге из аэропорта “Борисполь“ к правительственному кварталу“, - сообщил Корищенко.

Напомним, ранее был обнародован график новоизбранного президента Владимира Зеленского в день инаугурации.