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Инаугурация Зеленского. Кто представит Чехию и Британию

Комментариев: 1
Чехию на церемонии инаугурации Владимира Зеленского представит председатель Сената Ярослав Кубера.
Кто приедет в гости к Зеленскому
Кто приедет в гости к Зеленскому
 
Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон, заявили в посольстве Украины в Лондоне.
 
"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
 
Чехию на церемонии инаугурации Зеленского предстит председатель Сената Ярослав Кубера.
 
"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
 
Напомним, что администрация президента Соединенных Штатов отправит на инаугурацию Зеленского делегацию во главе с министром энергетики Риком Перри.
 
 
В Киев кроме Перри и спецпредставителя Госдепа США по Украине Крута Волкера приедут посол США в ЕС Гордон Сондланд, директор департамента Европейских дел в Совете нацбезопасности США при президенте Александр Видман, а также и.о. председателя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон.
 
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Теги: Британия, Чехия, инаугурация, Великобритания, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Nikolas_Adver    19.05.2019, 17:56
Оценка:  0
Nikolas_Adver
Тарик Ахмад, лорд Уимблдон

спасибо, поржал!
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