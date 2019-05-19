Инаугурация Зеленского. Кто представит Чехию и Британию

Чехию на церемонии инаугурации Владимира Зеленского представит председатель Сената Ярослав Кубера.

Кто приедет в гости к Зеленскому

Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон, заявили в посольстве Украины в Лондоне.

"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.