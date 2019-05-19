Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Порошенко провел последнее публичное мероприятие в качестве президента

Комментариев: 8
Состоялись траурные мероприятия в мемориальному комплексу в Быковне под Киевом, где по разным оценкам, было расстреляно от 30 до 100 тысяч украинцев и представителей других национальностей.
Президентство Порошенко подошло к концу
Президентство Порошенко подошло к концу
Facebook Ірина Геращенко
 
Участие Петра Порошенко в траурных мероприятиях в Быковне под Киевом по случаю Дня памяти жертв политических репрессий стало для президента последним публичным мероприятием в должности, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.
 
"Это было последнее публичное мероприятие Порошенко в должности президента. Ему сегодня многие пожимали руку, его благодарили простые украинцы, пришедшие к мемориалу", — написала Геращенко, которая работала в команде президента, в частности, как уполномоченный по мирному урегулированию на Донбассе.
 
 
В Украине 19 мая является Днем памяти жертв политических репрессий. В Быковне под Киевом по этому случаю состоялись общегосударственные траурные мероприятия.
 
Напомним, 20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: жертвы, Порошенко, траур, Геращенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Ira0956    19.05.2019, 19:55
Оценка:  0
Ira0956
Пять лет Пётр Порошенко неутомимо защищал Украину от Путина, а он, зараза, так и не напал.
Афганец    19.05.2019, 18:57
Оценка:  0
Афганец
Вали уже, алкаш сахарный! Тебя уже забыли!
sharry-sharry    19.05.2019, 19:05
Оценка:  -1
sharry-sharry
По себе убогий судишь?Если ты алкаш запойный,не считай,что все такие как ты и твои дружки.
Афганец    19.05.2019, 19:21
Оценка:  0
Афганец
И откуда ты про меня все знаешь, клоун? Да, я алкаш, но я ж не рызыдент. А это алкогольное мурло - американская тряпка для ног в общественном туалете!
Л_о_л_а    19.05.2019, 17:49
Оценка:  0
Л_о_л_а
Этого черта пора подсрачниками гнать из власти
ANDREICH    19.05.2019, 17:20
Оценка:  +1
ANDREICH
пора Конхвети випускать По Новому й торта щоб солодко жилося
Herr-anarchist    19.05.2019, 17:12
Оценка:  +3
Herr-anarchist
Чтоб ты жил на одну зарплату!
Афганец    19.05.2019, 18:57
Оценка:  -2
Афганец
На зарплату дворника!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь