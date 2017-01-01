Облачность и грозы: Синоптики дали прогноз на неделю

Днем температура будет доходить до +26, а ночью - опускаться до +8.

В ближайшую неделю погода будет пасмурной и дождливой УНИАН

На следующей неделе на большинстве территории Украины будет облачная погода, местами с прояснениями, передает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Так, 20 мая в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях и в Винницкой области дожди, грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, на крайнем востоке 8-10°; днем 23-28°, в западных областях 19-24°.

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21-22 мая в западных областях - облачно с прояснениями; грозовые дожди, на Прикарпатье местами значительные; температура ночью 8-13°, днем 16-21°. На остальной территории переменная облачность; небольшие кратковременные дожди, грозы, лишь

21 мая в восточной части и большинстве южных областей без осадков; температура ночью 10-15°, на крайнем востоке местами 8-10°, днем 21 мая 20-25°, 22 мая 17-22°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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В Укргидрометцентре добавили, что 23-24 мая ожидаются небольшие кратковременные дожди (ночью местами), грозы. Температура ночью 9-14°, днем в южной части 21-26°, в западных областях 15-20°, на остальной территории 18-23°.

Напомним, ранее части Украины обещали желтый уровень опасности из-за ожидающихся шквалов и гроз.