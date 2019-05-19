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Посол США Йованович попрощалась с Украиной

Комментариев: 1
Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.
 
Посол США в Украине Мари Йованович, которая 20 мая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.
 
"После нескольких лет с момента Революции Достоинства Украина достигла огромного прогресса. Я вспоминаю различные достижения, например, стабилизация экономики, сотрудничество в рамках программ МВФ. Это было сложно, но это означает, что фундаментальные принципы в Украине укрепились или вскоре окрепнут", - сказала Йованович в видеообращении, опубликованном посольством США в Украине.
 
Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.
 
 
"Украина находится на пути к европейскому будущему и это чрезвычайно важно. Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией. Коррупцию не преодолена, но был достигнут прогресс, такой как запуск Антикоррупционного суда в этом году", - сказала она.
 
Йованович отметила, что результаты последних выборов показали, что украинцы стремятся не просто к изменениям, а фундаментальным преобразованиям страны.
 
Напомним, что исполняющим обязанности председателя дипломатической миссии США в Украине будет Джозеф Пеннингтон.
 
На должность посла США в Украине рассматриваются пока две кандидатуры
 
 
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Теги: Украина-США, посольство США, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ЗаУкраину    19.05.2019, 18:00
Оценка:  -1
ЗаУкраину
ПНХ,радетельница за наше благо. Мы прочувствовали своей шкурой как пиндосия за нас переживает.
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