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Порошенко на прощание обратился к украинцам

Комментариев: 14
Уходящий президент напомнил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми".
 
Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента.
 
"Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством", - отметил Порошенко.
 
По его словам, "сегодня Украина в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели".
 
 
"Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства. Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили", - добавил он.
 
Порошенко напомнил о достижениях и извинился "за болезненные реформы".
 
"Для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что президент может все, он не может все сразу", - отметил он.
 
 
Владимиру Зеленскому Порошенко пожелал успешного президентства.
 
"Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе", - заявил Порошенко.
 
По его словам, смена власти является признаком принадлежности Украины к европейской цивилизации.
 
При этом он снова заявил, что остается в политике, поскольку "положительные изменения, там, где они есть, еще не стали необратимыми".
 
"Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихаря спустить его на тормозах", - отметил Порошенко.
 
Он добавил, что ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций мало, и для движения к ЕС и НАТО нужна повседневная тяжелая работа.
 
"Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния получат решительный отпор", - отметил 5-й президент.
 
Напомним, что 20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
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Теги: Выборы Президента Украины 2019 новости, президент, Порошенко, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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слава    19.05.2019, 20:01
Оценка:  0
слава
та иди уже, а то у меня от твоей рожи- аллергия
слава    19.05.2019, 20:01
Оценка:  0
слава
"готов подставить плечо"... С дулями в кармане ? Спасибо, не надо
Ira0956    19.05.2019, 19:53
Оценка:  0
Ira0956
Пять лет Пётр Порошенко неутомимо защищал Украину от Путина, а он, зараза, так и не напал.
colavova    19.05.2019, 19:55
Оценка:  +2
colavova
вот такая зараза)))
Шерханчик    19.05.2019, 19:49
Оценка:  +2
Шерханчик
Вали уже на йух, тварь!
Л_о_л_а    19.05.2019, 19:47
Оценка:  +3
Л_о_л_а
никак не уймется, мразота...надавайте ему уже подсрачников для ускорения
П    19.05.2019, 19:39
Оценка:  +5
П
Такого разгула коррупции не было ни при одном президенте.
haarp    19.05.2019, 19:39
Оценка:  +4
haarp
остаточно прощевай чмо
haarp    19.05.2019, 19:38
Оценка:  +4
haarp
прощается и не уходит
Ruspidor    19.05.2019, 19:36
Оценка:  +2
Ruspidor
Иди уже на xyй с Богом, твоим Богом, в какого бы ты ни верил....
colavova    19.05.2019, 19:57
Оценка:  -1
colavova
гундяевский Бох больше нравится?
nebes2    19.05.2019, 19:30
Оценка:  +8
nebes2
Петушара, а не ты ли организовал переворот, из-за которого Крым и Донбасс вышли из состава Украины?
Ruspidor    19.05.2019, 19:38
Оценка:  -4
Ruspidor
Никто никуда не выходил - это аккупация! Мы отлично помним свечки от путина за "защитнегов навасроссии" в 2014м! Обосрались, хоть имейте смелости себе признаться, сцикуны русские!
Ira0956    19.05.2019, 19:53
Оценка:  0
Ira0956
Ruspidor Пять лет Пётр Порошенко неутомимо защищал Украину от Путина, а он, зараза, так и не напал.
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