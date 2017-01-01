Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Через Украину в ЕС нелегально пытались попасть шестеро иностранцев

Комментариев: 0
Пограничники задержали во Львовской области четырех граждан Турции и двух граждан Ирака.
"Урожай" пограничников за выходные
"Урожай" пограничников за выходные
dpsu.gov.ua

 

В субботу - воскресенья, 18-19 мая, украинские пограничники задержали во Львовской области шестерых иностранцев, четырех граждан Турции и двух - Ирана, которые хотели нелегально попасть в ЕС, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"В субботу возле села Нагачеве неподалеку от госграницы пограничники остановили автомобиль Ланос, в котором было 4 гражданина Турции. Мужчины прибыли в Украину как туристы, но объяснить цель своего пребывания у границы не смогли. Иностранцев, которые имели при себе документы, доставили в пограничное подразделение для привлечения их к ответственности. Впоследствии установили, что они незаконно пытались попасть в страны Евросоюза", — говорится в сообщении.
 
В воскресенье, 19 мая, пограничники задержали еще двух иностранцев за 200 метров до границы, ими оказались граждане Ирака. О том, что мужчины пытаются пересечь государственную границу, пограничникам сообщил местный житель.
 
Напомним, что в Луганской области пограничники задержали двух женщин, которые пытались лодкой переправиться в Украину из России.
 
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: нелегалы, нелегальная миграция, пограничники, нелегальные мигранты, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь