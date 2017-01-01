Через Украину в ЕС нелегально пытались попасть шестеро иностранцев

Пограничники задержали во Львовской области четырех граждан Турции и двух граждан Ирака.

В субботу - воскресенья, 18-19 мая, украинские пограничники задержали во Львовской области шестерых иностранцев, четырех граждан Турции и двух - Ирана, которые хотели нелегально попасть в ЕС, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"В субботу возле села Нагачеве неподалеку от госграницы пограничники остановили автомобиль Ланос, в котором было 4 гражданина Турции. Мужчины прибыли в Украину как туристы, но объяснить цель своего пребывания у границы не смогли. Иностранцев, которые имели при себе документы, доставили в пограничное подразделение для привлечения их к ответственности. Впоследствии установили, что они незаконно пытались попасть в страны Евросоюза", — говорится в сообщении.

В воскресенье, 19 мая, пограничники задержали еще двух иностранцев за 200 метров до границы, ими оказались граждане Ирака. О том, что мужчины пытаются пересечь государственную границу, пограничникам сообщил местный житель.