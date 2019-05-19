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С нардепа - убийцы Лозинского сняли судимость

Комментариев: 12
В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка.
У Лозинского жизнь налаживается
У Лозинского жизнь налаживается
Лига.net
 
Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Соответствующее постановление суда от 6 мая 2019 года обнародовано в реестре судебных решений.
 
Суд посчитал, что после "отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление".
 
В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Лозинский, будучи еще народным депутатом, пристрелил человека на охоте.
 
 
Весной 2012 года Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 14 лет лишения свободы.
 
В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья.
 
Сейчас, по данным суда, он занимается аграрным бизнесом в Голованевском районе Кировоградской области.
 
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Теги: суд, Лозинский, Виктор Лозинский, судимости, освобождение лозинского, Лозинского отпустили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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П    19.05.2019, 22:32
Оценка:  +2
П
У него статья особо тяжкая, снятие судимости через 8 лет после отбытия наказания. Даже если тяжкая, то через 6 лет. Очень странно.
kapablankas    19.05.2019, 22:31
Оценка:  +2
kapablankas
Юля порешала
Bedouin    19.05.2019, 22:06
Оценка:  +7
Bedouin
Вот мне интересно, если бы пристрелили родственника судьи, который принял решение о снятии судимости, как бы он потом рассматривал данное дело?
И вообще, как можно снимать судимость с убийцы?
Нужно и на этого судью завести дело.
П    19.05.2019, 22:56
Оценка:  +2
П
Ну и прокурора, судя по всему, отблагодарили. Досрочное снятие судимости возможно только в судебном порядке (414 УПК Украины), путем подачи ходатайства в районный суд. При рассмотрении такого дела обязательное присутствие прокурора.
Духовный_скреп    19.05.2019, 21:53
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Сразу после Майдана чувствовалась реальная поддержка Европы,особенно прибалтов,поляков.Сейчас полная тишина,разочарование и усталость от Украины.Проср#ли очередную революцию вороватые шакалы,которые будут сдыхать и всё равно грести.За что люди жизни свои отдали и продолжают отдавать?
bertal    19.05.2019, 21:52
Оценка:  +2
bertal
В стране беспредела, только самосуд
Духовный_скреп    19.05.2019, 21:32
Оценка:  +6
Духовный_скреп
Какой то беспредел начался.Судьи покруче президента,генпрокурора.и прочих будут.Что хотят,блть,то и творят))))
Letohradek    19.05.2019, 21:25
Оценка:  -6
Letohradek
Теперь рыгоанал Лозинский будет в президентской обойме, тупого Зэ ... С покращенням вас зэбилы! )))
Alex-Zmey    19.05.2019, 21:49
Оценка:  +1
Alex-Zmey
Это теперь свидомая мразь, Порох и его свита отпустила. И что б ты понимал партия регионов основал Порошенко. Хотя ты свидомая гнида кроме как скакать дальше головой не думаешь
bertal    19.05.2019, 21:49
Оценка:  +2
bertal
шалава это с подачи Пи ДО ра твоего любимого(он же вам платит продажным) его выпускают, надеюсь его кто то пристрелит (нечаянно)
Ruspidor    19.05.2019, 23:35
Оценка:  0
Ruspidor
Лозинский не был регионалом - он был депутатом и спонсором БЮТ, и сам Юга его выгораживал в первые дни после убийства, рассказывая, что лозинский обезвредил браконьера! Видео есть в интернете! Так что в компании Зе ты эту мразь не увидишь
FPN    19.05.2019, 21:10
Оценка:  +4
FPN
ДЕНЬГА РЕШАЕТ!!!!!!!!!
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