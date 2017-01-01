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Порошенко уволил главу АП и его зама

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Сергей Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.
Порошенко полностью расчистил АП для Зеленского
Порошенко полностью расчистил АП для Зеленского
Корреспондент
 
Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента, соответствующие указы обнародованы на сайте президента.
 
"Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению", - говорится в одном указе.
 
"Уволить Марченко Сергея Михайловича с должности заместителя главы Администрации Президента Украины", - говорится в другом документе.
 
 
Главой Администрации Президента Райнин был назначен 29 августа 2016 года, до этого он был главой Харьковской ОГА.
 
Марченко работал заместителем главы АП с августа 2018 года и отвечал за экономический блок вопросов, до этого он два года занимал должность заместителя министра финансов.
 
Напомним, ранее Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка.
 
Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.
 
20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
 
 
 
 
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Теги: Порошенко, Администрация Президента, увольнение
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Источник: korrespondent.net

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