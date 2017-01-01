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Порошенко уволил Турчинова

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Турчинов сам подал заявление об отставке 17 мая, объяснив свое решение прекращением президентских полномочий Петра Порошенко.
Александр Турчинов ушел вслед за Порошенко
Александр Турчинов ушел вслед за Порошенко
 
Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО, соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.
 
"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
 
Напомним, что Турчинов сам подал заявление об отставке 17 мая. Он связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.
 
Ранее Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы Администрации президента, а Сергея Марченко с должности заместителя главы Администрации президента.
 
Порошенко всю последнюю неделю увольнял представителей своей команды с государственной службы. В пятницу, 17 мая, Порошенко подписал указ об увольнении своего пресс-секретаря Святослава Цеголка. Также он подписал ряд указов об освобождении от исполнения обязанностей своих внештатных советников.
 
20 мая в Киеве состоится инаугарация нового президента Украины Владимира Зеленского.
 
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Теги: Турчинов, Порошенко, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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