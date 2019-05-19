Зеленский прибыл на репетицию инаугурации

В правительственном квартале Киева вечером в воскресенье, 19 мая, проходит репетиция инаугурации Владимира Зеленского.



Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник, 20 мая, сообщает Громадське.

Репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, силовики не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.





Володимир Зеленський прибув до Маріїнського палацу на репетицію інавгурації президента України pic.twitter.com/ByUGZQFTRr — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

В урядовому кварталі триває підготовка до інавгурації президента: Володимир Зеленський бере участь в репетиції церемонії поблизу будівлі Верховної Ради pic.twitter.com/PCSGaSVcy9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) May 19, 2019

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