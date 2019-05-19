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Зеленский прибыл на репетицию инаугурации

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В правительственном квартале Киева вечером в воскресенье, 19 мая, проходит репетиция инаугурации Владимира Зеленского.


Новоизбранный президент Владимир Зеленский участвует в репетиции своей инаугурации, которая должна состояться в понедельник, 20 мая, сообщает Громадське.

Репетиция проходит в воскресенье вечером в правительственном квартале Киева.

Правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.

В то же время доступ к Мариинскому парку, из которого Зеленский планирует начать свой путь к парламенту 20 мая, силовики не ограничивали, хотя его территорию также охраняют.





Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на понедельник, 20 мая. Новоизбранный президент пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию. 

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Теги: видео, инаугурация, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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