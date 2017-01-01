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В Житомире сгорела заправка: есть пострадавшие

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В результате масштабного пожара в Житомире на АЗС серьезно пострадали два человека и сгорели четыре авто.
Пожар на АЗС в Житомире
Пожар на АЗС в Житомире
Нацполиция

В Житомире на автозаправочной станции произошел пожар, пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
 
Сообщение о пожаре на АЗС по улице Восточной поступило в полицию днем 19 мая. Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, огнем было уничтожено конструкцию АЗС и четыре легковых автомобиля.
 
По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время проведения технических работ газозаправочного оборудования.
 
В результате пожара в больницу с термическими ожогами были доставлены два человека – житель Киева, 1972 г.р., и житель Черкасской области, 1962 г.р.
 
Напомним, ранее в Киеве на автозапраке произошел взрыв, в результате погиб работник АЗС. 

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Теги: видео, фото, Житомир, пожар, АЗС
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Источник: korrespondent.net

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