В Житомире сгорела заправка: есть пострадавшие

В результате масштабного пожара в Житомире на АЗС серьезно пострадали два человека и сгорели четыре авто.

Пожар на АЗС в Житомире Нацполиция



В Житомире на автозаправочной станции произошел пожар, пострадали два человека, огонь уничтожил четыре автомобиля, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.



Сообщение о пожаре на АЗС по улице Восточной поступило в полицию днем 19 мая. Медицинская помощь понадобилась двум мужчинам, огнем было уничтожено конструкцию АЗС и четыре легковых автомобиля.



По предварительным данным, возгорание могло возникнуть во время проведения технических работ газозаправочного оборудования.



В результате пожара в больницу с термическими ожогами были доставлены два человека – житель Киева, 1972 г.р., и житель Черкасской области, 1962 г.р.



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