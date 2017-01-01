Марчук прекратил деятельность в Минском процессе

Президент освободил Марчука от обязанностей представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.



Завершающий каденцию президент Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба главы государства вечером 19 мая.



"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в указе президента.



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