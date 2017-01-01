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Марчук прекратил деятельность в Минском процессе

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Президент освободил Марчука от обязанностей представителя Украины в Трехсторонней контактной группе.
Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук
Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук
Євген Марчук / Facebook

Завершающий каденцию президент Петр Порошенко освободил Евгения Марчука от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба главы государства вечером 19 мая. 
 
"Освободить Марчука Евгения Кирилловича от выполнения обязанностей представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в указе президента.
 
Порошенко назначил Марчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 22 ноября 2018 после того, как эту должность покинул Леонид Кучма.

Напомним, ранее Порошенко уволил своего пресс-секретаря, уполномоченного в минской группе и представителя в Верховной Раде. Кроме того, президент уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО.

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Теги: Порошенко, увольнение, Марчук, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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