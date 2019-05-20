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В Харькове на митинге против проспекта Жукова произошли стычки

Комментариев: 12
В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

В Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения, сообщает Громадське.

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий. Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения. Противники Жукова также раздавали прохожим листовки, на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника", привязанного к воздушным шарикам, в небо.

Как сообщалось, 9 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что готов удовлетворить петиции харьковчан о сносе палатким Все для победы на площади Свободы и возвращении нынешнему проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Вятрович предостерег мэра Харькова Геннадия Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр Харькова заявил, что поставит на голосование горсовета петицию

 

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Теги: Харьков, митинг, протесты, столкновение, протест, Жуков, столкновения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (12)
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Мыкола    20.05.2019, 09:13
Оценка:  +5
Мыкола
Жукоа отстоял нашу страну от фашизма, а прославляемый сейчас недоумками Бандера лизал этим фашистам зад! Так кого мы должны чтить и помнить? Конечно Жукова!
Goga19041984    20.05.2019, 08:56
Оценка:  +8
Goga19041984
Жуков Маршал победы и точка, вернуть название в честь Жукова.
farfalle    20.05.2019, 08:05
Оценка:  +11
farfalle
А почему одних называют сторонники, а других - активисты? Это чтобы более четко понять, что пистить надо последних? Их время уходит
Хитрый-Лис    20.05.2019, 08:19
Оценка:  -13
Хитрый-Лис
Жуков ответил: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим? Нахрена обмундировывать и вооружать ЭТИХ хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны придется ссылать!»
Вот такие дела ............
Ira0956    20.05.2019, 08:21
Оценка:  +3
Ira0956
Хитрый-Лис, и ведь как правильно подметил! Эще тогда уже знали предательскую вашу сущность!
farfalle    20.05.2019, 08:42
Оценка:  +4
farfalle
Это ты мне скопировал куйню из укровикипедии, малыш? Иди лучше покакай
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 09:05
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Этот малыш тут только этим и занимается! )))
Ira0956    20.05.2019, 08:20
Оценка:  +6
Ira0956
Ну да, ведь т.н. "активисты" - это попросту бандиты.
Хитрый-Лис    20.05.2019, 08:39
Оценка:  -8
Хитрый-Лис
Правительство РФ пока не готово разработать меры поддержки малообеспеченных жителей России, потому что не знают, что стало причиной их бедности. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на «правительственном часе» в Государственной думе. «Мы должны исследовать эту бедность и понять ее причины"
farfalle    20.05.2019, 08:59
Оценка:  +6
farfalle
Каким боком Россия в этой теме, малыш? Спать без нее не можешь? Гимн России поешь на ночь?
Епаный ребенок, стрелочник куев))
Хитрый-Лис    20.05.2019, 08:29
Оценка:  -11
Хитрый-Лис
Ваша сущность в РФ это гниль и предательство. Чем больше вас уничтожим на ДОНБАССЕ тем быстрее наступит мир во всём мире
«Бабы нарожают»: «Генералы знают, что у нас ещё много солдат в России, и поэтому не щадят жизней».
farfalle    20.05.2019, 08:57
Оценка:  +6
farfalle
Все эти фейковые фразы легко гуглятся - кто и когда их сказал. И говорил ли вообще.
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