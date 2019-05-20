В Харькове на митинге против проспекта Жукова произошли стычки

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения.

В Харькове устроили митинг против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР Георгия Жукова. На акцию пришли и сторонники старого названия, в связи с чем между ними произошли столкновения, сообщает Громадське.

Акция под названием "Нет мяснику Жукову на карте Украины" состоялась у памятника маршалу СССР. В ней приняли участие около 200 харьковчан. Этот митинг приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий. Участники акции принесли с собой кирпичи, чтобы положить их у постамента памятника. Они объяснили, что кирпич символизирует погибших в боях Второй Мировой войны под командованием Жукова.

У Харкові сталися сутички під час мітингу проти перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені маршала СРСР Георгія Жукова pic.twitter.com/ThEOnvvHsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

На акции харьковчане держали в руках множество плакатов с рисунками маршала Жукова в образе "мясника", с надписями "Маршалу смерти место на кладбище истории" и другими. Участники митинга заявили, что выступают за демонтаж памятника, но отметили, что это надо делать на законных основаниях.

В противовес участникам акции собрались сторонники Жукова, которые пытались не позволить активистам положить кирпичи к памятнику, вследствие чего возникли столкновения. Противники Жукова также раздавали прохожим листовки, на которых было указано: "Руки Кернеса давно уже по локоть в наших карманах, а руки маршала Жукова, которого он так прославляет, по локоть в крови солдат - украинских чернопиджачников, которых бросали в бой без подготовки, амуниции и оружия, только с кирпичом в руке".

Акция завершилась запуском плаката с изображением маршала Жукова в образе "мясника", привязанного к воздушным шарикам, в небо.

Как сообщалось, 9 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что готов удовлетворить петиции харьковчан о сносе палатким Все для победы на площади Свободы и возвращении нынешнему проспекту Григоренко имени маршала Жукова.