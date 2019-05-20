Итоги 19 мая: Приезд Портнова и обращение Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Портнов вернулся в Украину; Порошенко обратился к украинцам с прощальным словом. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Суд снял с экс-нардепа Лозинского судимость за убийство

Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Суд посчитал, что после “отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление“.

Посол США Йованович попрощалась с украинцами

Посол США в Украине Мари Йованович, которая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.

Юрист Портнов вернулся в Украину

Бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

“Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, – пора возвращаться. Привет, моя дорогая Родина“, – сообщил юрист в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.

Порошенко обратился к украинцам и будущей власти

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента.

“Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством“, – отметил глава государства.

В Египте у пирамид Гизы произошел взрыв

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

Большинство пострадавших – иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.

Вакарчук рассказал о составе своей партии Голос

В списке партии певца Святослава Вакарчука Голос на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов.

“Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов“, – сказал Вакарчук.