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Итоги 19 мая: Приезд Портнова и обращение Порошенко

Комментариев: 8
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
Андрей Портнов в Украине
Андрей Портнов в Украине
PORTNOV/Telegram

Портнов вернулся в Украину; Порошенко обратился к украинцам с прощальным словом. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Суд снял с экс-нардепа Лозинского судимость за убийство

Днепровский районный суд Киева снял судимость с экс-нардепа Виктора Лозинского, осужденного в 2011 году за убийство. Суд посчитал, что после “отбытия наказания в виде лишения свободы осужденный своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление“.

 

Посол США Йованович попрощалась с украинцами

Посол США в Украине Мари Йованович, которая завершает работу на своем посту, рассказала о прогрессе, которого Украина достигла за последние несколько лет, и о своей работе.

Посол напомнила, что в Украине продолжается внедрение реформ в сфере образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и отметила, что для их завершения нужно еще много лет.

 

Юрист Портнов вернулся в Украину

Бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

“Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, – пора возвращаться. Привет, моя дорогая Родина“, – сообщил юрист в своем Telegram-канале, опубликовав фото возле автобуса.

 

Порошенко обратился к украинцам и будущей власти

Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне инаугурации нового президента.

“Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила стойкостью и свободолюбством“, –  отметил глава государства.

В Египте у пирамид Гизы произошел взрыв

В Египте около пирамид Гизы произошел взрыв, целью которого должен был стать автобус с туристами, в результате происшествия пострадали более 10 человек.

Большинство пострадавших – иностранные туристы. Взрыв произошел рядом с забором Национального музея Египта в тот момент, когда мимо проезжал автобус.

 

Вакарчук рассказал о составе своей партии Голос

В списке партии певца Святослава Вакарчука Голос на парламентских выборах не будет действующих народных депутатов.

“Если будет старая система выборов, то мы не ожидаем от этой системы выборов настоящих изменений, и мы будем делать их сами. Поэтому наш список, я считаю и буду предлагать это партии, должен полностью состоять из людей, среди которых нет действующих народных депутатов“, – сказал Вакарчук.

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Теги: итоги дня
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Комментариев (8)
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Spiarmint    20.05.2019, 09:57
Оценка:  0
Spiarmint
Очень вовремя пора сидеть.
kapablankas    20.05.2019, 09:34
Оценка:  -1
kapablankas
А что к Портнову есть предъявы.
Луций сам сказал -чист как слеза.
Кому что не так уж будьте добры - поцелуйте Луция в СРАКУ.
kin78    20.05.2019, 09:30
Оценка:  +1
kin78
лучшие сыны Украины съезжаются. Так скоро и Янукович с Азировым вернутся.
Но с другой стороны, а чего нет, 76% жителей за это проголосовало.
krolikoff_net    20.05.2019, 09:12
Оценка:  -3
krolikoff_net
У портнова закончилась эпоха бедности. Здравствуй родное корыто !
Хулиганка*    20.05.2019, 08:59
Оценка:  0
Хулиганка*
Добро пожаловать, ждем резонансных дел против майданной шушеры ворюг и коррупционеров.
AndyEn    20.05.2019, 09:11
Оценка:  -3
AndyEn
шмары повылазили .....
Колорад    20.05.2019, 08:45
Оценка:  -1
Колорад
Портнову нужно быть осторожным. Зе такая же пиндосская шоха, как и кондитер. Ефремов уже много лет сидит без предьвления вины... Украина - це не Европа.
krolikoff_net    20.05.2019, 09:13
Оценка:  -3
krolikoff_net
В Европе сепаратистов не сильно жалуют. Почти во всех странах их приравнивают к террористам.
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