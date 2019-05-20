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Совбез ООН проведет заседание по языковому закону

Комментариев: 1
Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закону состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00.
Заседание Совета Безопасности ООН пройдет 20 мая
Заседание Совета Безопасности ООН пройдет 20 мая
Getty Images

Сегодня вечером, 20 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу украинского языкового закона, инициировано делегацией РФ. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Отмечается, что заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00. по киевскому времени", - написал он.

Напомним, Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, отметил спикер постоянного представительства Украины при ООН.

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

 

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Теги: Языковой вопрос, ООН, украинский язык, Языковой закон, Языковой законопроект, совбез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    20.05.2019, 10:14
Оценка:  0
Boxerogos
Ущемление русскоговорящих граждан налицо.А ведь таких граждан-70% от общего числа населения.Навязывание чуждого им языка обязательно приведёт к обратному результату!
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