Совбез ООН проведет заседание по языковому закону

Заседание Совбеза ООН по украинскому языковому закону состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00.

Сегодня вечером, 20 мая, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу украинского языкового закона, инициировано делегацией РФ. Об этом в Facebook сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Отмечается, что заседание начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Заседание Совбеза ООН относительно украинского языкового закона состоится в понедельник, 20 мая, в 22:00. по киевскому времени", - написал он.

Напомним, Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке. Функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, отметил спикер постоянного представительства Украины при ООН.

Позже Киев ответил на созыв Совбеза ООН Россией по языку. Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что украинский язык не получил никаких особых прав, и с точки зрения международной практики не произошло ничего экстраординарного.

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