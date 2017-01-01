Инаугурация Зеленского: Появились фото с закрытой репетиции

Начало церемонии запланировано на 10:00 20 мая.

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В воскресенье, 19 мая, состоялась закрытая репетиция инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, на которую не пускали журналистов.

Об этом сообщает 112 канал, публикуя фото.

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Отмечается, что первая часть репетиции состоялась без Зеленского - его заменял статист. Сам Зеленский приехал к зданию Верховной Рады вечером.

На репетиции присутствовали военные, также военный оркестр сыграл свою партию.

Напомним, инаугурация Владимира Зеленского состоится в понедельник, 20 мая. Начало церемонии запланировано на 10:00 в помещении Верховной Рады.

Как сообщалось, когда проходила репетиция в правительственном квартале Киева, правоохранители ограничили движение транспорта в правительственном квартале и доступ к Верховной Раде вечером 19 мая.