В Харькове утром неизвестные подожгли палатку "Все для перемоги"

Активисты Нацкорпуса протестуют против попыток переименовать проспекта Григоренко в проспект маршала Жукова.

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку “Все для перемоги“, установленную на площади Свободы, напротив здания облгосадминистрации.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил соорганизатор палатки Борис Редин.

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“Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи “Все для перемоги“, но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку“, - сказал он.

По его словам, он уже написал заявление в полицию.

Напомним, палатка “Все для перемоги“ была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

Как сообщалось, в Харькове на митинге против проспекта Жукова произошли стычки.