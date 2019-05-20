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В Харькове утром неизвестные подожгли палатку "Все для перемоги"

Комментариев: 9
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bigmir.net

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные подожгли волонтерскую палатку “Все для перемоги“, установленную на площади Свободы, напротив здания облгосадминистрации.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил соорганизатор палатки Борис Редин.

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“Подожгли примерно в половину пятого, когда все были уставшие, потому что уже утро. Слава богу, из людей никто не пострадал. Потушили огонь своими силами вместе с дежурившими полицейскими. Сгорело примерно 30% фасада палатки, часть крыши и часть надписи “Все для перемоги“, но металлические конструкции все целы, поэтому будем восстанавливать палатку“, - сказал он.

По его словам, он уже написал заявление в полицию. 

Напомним, палатка “Все для перемоги“ была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

Как сообщалось, в Харькове на митинге против проспекта Жукова произошли стычки.

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Теги: палатка, Харьков, Кернес, Жуков
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Комментариев (9)
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Boxerogos    20.05.2019, 10:10
Оценка:  -1
Boxerogos
Этот бомж-притон нужно поджигать из РПО"Шмель".Ведь ночью прохладно,а бандерлогам нужно греться...
krolikoff_net    20.05.2019, 10:12
Оценка:  0
krolikoff_net
Масковские лапти недовольны.
Коляка    20.05.2019, 09:47
Оценка:  +4
Коляка
Все проблемы от упоротых - слабоумных нациков!!! Гнать это нечисть надо ссаными тряпками до Львова и отгородить колючей проволокой, что бы русской Украине не мешали жить и не навязывали свои правила!
krolikoff_net    20.05.2019, 10:13
Оценка:  0
krolikoff_net
Гнать то кто будет ? Неужели вы покините свою уютную масковскую квартирку и попрете на фронт ?
Мыкола    20.05.2019, 09:32
Оценка:  +7
Мыкола
Если большинство украинцев хотят мира и только кучка бындеровцев желает воевать, то может хватит призывать к войне?И послать этих бандерлогов подальше ? А что эти бандеровцы сотворили с Украиной видно по тому, в какой дыре мы оказались
Л_о_л_а    20.05.2019, 09:23
Оценка:  +5
Л_о_л_а
снести на фиг эту мандавонь с площади
Колорад    20.05.2019, 09:12
Оценка:  +6
Колорад
Не проукраинские активисты, а промайданные бандерасты...
krolikoff_net    20.05.2019, 09:15
Оценка:  -7
krolikoff_net
Ну вам на кастраме конечно виднее
farfalle    20.05.2019, 09:40
Оценка:  +5
farfalle
Удобный дебильный лайфхак бандерошвали - если что-то не нравится, сразу говори, что это сепаратист или россиянин. И ты вроде как уже прав. Да, уебaн?
Еще и смайлик всегда рисует, если за хобот возьмут - я же пошутил
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