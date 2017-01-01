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Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, ранен военный

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Сепаратисты применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометы калибра 82 мм.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
mil.gov.uа

За прошедшие сутки, 19 мая, сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

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Отмечается, что сепаратисты дважды применяли запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 100 мм и минометы калибра 82 мм. Противник также обстреливал из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе Троицкого, Павлополя, Чермалика, Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Авдеевки, Водяного, Новогригорьевки. Также стреляли вблизи населенного пункта Золотое-4, Новгородское.

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“Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ“, - говорится в сообщеннии.

Также сообщается, что от начала текущих суток 20 мая враг дважды обстрелял позиции сил ООС вблизи Гнутового и Старогнатовки. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Накануне сообщалось, что на Донбассе сепаратисты ранили четверых военных. Сепаратисты 18 раз обстреляли бойцов ООС, применив боевые машины пехоты и артиллерийские системы.

Как сообщалось 14 мая, Львовский бронетанковый завод презентовал БРЭМ “Зубр“.

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Теги: Донбасс, ВСУ, война, Операция объединенных сил
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