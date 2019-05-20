В Киеве заметили кремлевских ТВ-пропагандистов

Пользователи Сети просят правоохранительные органы адекватно отреагировать .

В соцсетях комментируют работу российских журналистов в центре Киева скриншот видео

На улицах Киева украинцы заметили пропагандистов с российского телеканала “НТВ“.

В сети также опубликовали фотографии, на которых видно, как представители российских СМИ беспрепятственно ведут репортажи из украинской столицы.

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“В Украине уже не скрываясь работают пропагандисты из российского телеканала “НТВ“, - написал в Twitter пользователь Руслан Дейниченко.

Под публикацией пользователи обратились к правоохранительным органам с просьбой адекватно отреагировать на данную информацию.

“Нужно отлавливать!“, “В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!“ - пишут некоторые из них.

В Киеве замечены сотрудники российского телеканала “НТВ“

Как сообщалось, 13 мая известный телеведущий Савик Шустер, который несколько дней назад вернулся в Украину, озвучил свое мнение о Зеленском, а также дал ему несколько советов.