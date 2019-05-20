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В Киеве заметили кремлевских ТВ-пропагандистов

Комментариев: 3
Пользователи Сети просят правоохранительные органы адекватно отреагировать .
В соцсетях комментируют работу российских журналистов в центре Киева
В соцсетях комментируют работу российских журналистов в центре Киева
скриншот видео

На улицах Киева украинцы заметили пропагандистов с российского телеканала “НТВ“.

В сети также опубликовали фотографии, на которых видно, как представители российских СМИ беспрепятственно ведут репортажи из украинской столицы.

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“В Украине уже не скрываясь работают пропагандисты из российского телеканала “НТВ“, - написал в Twitter пользователь Руслан Дейниченко.

Под публикацией пользователи обратились к правоохранительным органам с просьбой адекватно отреагировать на данную информацию.

“Нужно отлавливать!“, “В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!“ - пишут некоторые из них.

В Киеве замечены сотрудники российского телеканала “НТВ“
В Киеве замечены сотрудники российского телеканала “НТВ“

Как сообщалось, 13 мая известный телеведущий Савик Шустер, который несколько дней назад вернулся в Украину, озвучил свое мнение о Зеленском, а также дал ему несколько советов.

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Теги: телевидение, Россия, пропаганда, журналистов
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Комментариев (3)
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Shurat77    20.05.2019, 11:57
Оценка:  +2
Shurat77
пропагандисты на пятом, еспрессо, зик, 1+1 итд вот это пропагандсты ненавести, разделения. интриг итд
Sancho-s    20.05.2019, 11:27
Оценка:  +3
Sancho-s
И не боятся к фашистам ехать...
Ruspidor    20.05.2019, 11:13
Оценка:  +1
Ruspidor
И что с ними теперь делать? Разворачивать надо было на границе - все вопросы к СБУ, Погрн.Службе...
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