В Киеве заметили кремлевских ТВ-пропагандистов
На улицах Киева украинцы заметили пропагандистов с российского телеканала “НТВ“.
В сети также опубликовали фотографии, на которых видно, как представители российских СМИ беспрепятственно ведут репортажи из украинской столицы.
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“В Украине уже не скрываясь работают пропагандисты из российского телеканала “НТВ“, - написал в Twitter пользователь Руслан Дейниченко.
Под публикацией пользователи обратились к правоохранительным органам с просьбой адекватно отреагировать на данную информацию.
“Нужно отлавливать!“, “В клетку, а потом обменивать на украинских пленных!“ - пишут некоторые из них.
Как сообщалось, 13 мая известный телеведущий Савик Шустер, который несколько дней назад вернулся в Украину, озвучил свое мнение о Зеленском, а также дал ему несколько советов.