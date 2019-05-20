Зеленский объявил о роспуске ВР восьмого созыва

Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.

Читай также: Зеленский принес присягу президента Украины

Президент Владимир Зеленский во время своей первой речи после принесения присяги объявил досрочные выборы в Верховную Раду.

“Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва“, - заявил президент. Исходя из сроков проведения возможных перевыборов, их могут назначить на лето.

“Я требуют отменить депутатскую неприкосновенность. Требую уволить генерального прокурора, министра обороны и главу СБУ...“, - заявил Зеленский. “У вас на это все будет два месяца. Я распускаю этот парламент“, - подчеркнул он.

Читай также: В Раде для инаугурации Зеленского построили подставку

Ранее в парламенте объявили о прекращении действия коалиции “Европейская Украина“ после выхода из нее “Народного фронта“. Формально у Рады должен быть еще месяц на создание новой коалиции, но в команде Зеленского считают, что она и и так по факту раньше не работала.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский произнес свою первую речь после принесения присяги.