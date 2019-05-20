Зеленский объявил о роспуске ВР восьмого созыва
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Президент Владимир Зеленский во время своей первой речи после принесения присяги объявил досрочные выборы в Верховную Раду.
“Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва“, - заявил президент. Исходя из сроков проведения возможных перевыборов, их могут назначить на лето.
“Я требуют отменить депутатскую неприкосновенность. Требую уволить генерального прокурора, министра обороны и главу СБУ...“, - заявил Зеленский. “У вас на это все будет два месяца. Я распускаю этот парламент“, - подчеркнул он.
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Ранее в парламенте объявили о прекращении действия коалиции “Европейская Украина“ после выхода из нее “Народного фронта“. Формально у Рады должен быть еще месяц на создание новой коалиции, но в команде Зеленского считают, что она и и так по факту раньше не работала.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский произнес свою первую речь после принесения присяги.
С БОГОМ !
Тебе так нравится эта Рада???
Все логично
Нах пшло, наци конченое.
Конченое ...
Ты не заметил, что я сам русскоязычный?
Это говно само тут постило такую нацсистскую хрень, поскакивая с никак на ник. И ты сам это все знаешь, говно путинское.
Оккупанты, хуле ... ((((
Даже вагоны пассажирские на лом порезали ...
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????