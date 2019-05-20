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Зеленский объявил о роспуске ВР восьмого созыва

Комментариев: 68
Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.
Зеленский распустил парламент
Зеленский распустил парламент
УНИАН

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Президент Владимир Зеленский во время своей первой речи после принесения присяги объявил досрочные выборы в Верховную Раду. 

“Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва“, - заявил президент. Исходя из сроков проведения возможных перевыборов, их могут назначить на лето.

“Я требуют отменить депутатскую неприкосновенность. Требую уволить генерального прокурора, министра обороны и главу СБУ...“, - заявил Зеленский. “У вас на это все будет два месяца. Я распускаю этот парламент“, - подчеркнул он.

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Ранее в парламенте объявили о прекращении действия коалиции “Европейская Украина“ после выхода из нее “Народного фронта“. Формально у Рады должен быть еще месяц на создание новой коалиции, но в команде Зеленского считают, что она и и так по факту раньше не работала.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский произнес свою первую речь после принесения присяги. 

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Теги: Зеленский, Рада, роспуск, депутаты
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Комментариев (68)
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Максим    20.05.2019, 12:43
Оценка:  0
Максим
Володя просто боится выборов осенних - за пол года рейтинг растеряет. Оттуда и спешка. Под себя уже все ломает сразу после выборов. Янык № 2 ???
Максим    20.05.2019, 12:44
Оценка:  0
Максим
Или просто мстит депутатам за вступление на должность в понедельник. Комплекс Наполеона.
Дром    20.05.2019, 12:47
Оценка:  0
Дром
Просто-напросто у него этим созывом нет шансов, как не было у Ющенко. Так что пусть дерзает, а там будет видно.
слава    20.05.2019, 12:45
Оценка:  +1
слава
а под кого он должен ломать- под бппп или под народный фронт ? Я понимаю, что проигрывать неприятно, но зачем писать глупости
Максим    20.05.2019, 12:41
Оценка:  0
Максим
Очень неразумно потому что - молодежь, которая за него голосует - летом отдыхает. Будет как история с противостоянием Кличко и Черновецкого - Кличко добился досрочных выборов, но проиграл, ибо молодежь отдыхала летом. История не учит.
Замечатель    20.05.2019, 12:36
Оценка:  +7
Замечатель
Порохоботы в ауте)))
Замечатель    20.05.2019, 12:37
Оценка:  +6
Замечатель
Народ вас оценил в полной мере.
ParisMA    20.05.2019, 12:36
Оценка:  +8
ParisMA
Надеемся! Владимир ! Надеемся!

С БОГОМ !
Максим    20.05.2019, 12:34
Оценка:  -10
Максим
говнюк
ZaPetra    20.05.2019, 12:35
Оценка:  +7
ZaPetra
твое второе имя )
Складчатое    20.05.2019, 12:32
Оценка:  +11
Складчатое
Усё гуцульё ибаное! Попанували и хватит. По схронам твари, в карпаты овец и..ать!
ОчХорошийЧеловек    20.05.2019, 12:08
Оценка:  -18
ОчХорошийЧеловек
Ничтожество))
WTF2wtf    20.05.2019, 12:10
Оценка:  +5
WTF2wtf
Чего так подгорает?
Тебе так нравится эта Рада???
Все логично
ZaPetra    20.05.2019, 12:13
Оценка:  -1
ZaPetra
Эта рада могла нравится только бандеро-нацикам таким как ты
WTF2wtf    20.05.2019, 12:21
Оценка:  -2
WTF2wtf
Осел путинский, это ответ на высер выше.
Нах пшло, наци конченое.
ZaPetra    20.05.2019, 12:32
Оценка:  +4
ZaPetra
Нацики на майдане скакали с криками мoскалей на ножи и на гиляку. И нaцики с факелами ходят 1 января по Крещатику и славят бандеру. Ты yебень безграмотный
Aretta    20.05.2019, 11:59
Оценка:  -15
Aretta
ломать - не строить
farfalle    20.05.2019, 12:02
Оценка:  +1
farfalle
Иногда нужно и сломать, прежде чем построить. Тем более - такое
WTF2wtf    20.05.2019, 12:03
Оценка:  -4
WTF2wtf
Нацик путискний, ты лагеря для украинце в Сибири достроил уже???
Конченое ...
ZaPetra    20.05.2019, 12:12
Оценка:  -2
ZaPetra
WTF2wtf, нацик конченый, а ты мoскaляку на гиляку уже повесил как на майдане обещал ?
WTF2wtf    20.05.2019, 12:18
Оценка:  -3
WTF2wtf
Осел путинский, нах ты мне тупые высеры российских СМИ приписываешь???
Ты не заметил, что я сам русскоязычный?
Это говно само тут постило такую нацсистскую хрень, поскакивая с никак на ник. И ты сам это все знаешь, говно путинское.
ZaPetra    20.05.2019, 12:35
Оценка:  +1
ZaPetra
Вoшь пoдзaлyпнaя. Забыл с какими лозунгами на майдане скакал ? А теперь получил по иплету и на весь мир сопли распустил
Ira0956    20.05.2019, 12:02
Оценка:  -2
Ira0956
Ну да, после 1991 года еще ничего не построили - пока только доламывают да переименовывают )
WTF2wtf    20.05.2019, 12:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Раша писец дохрена настроила на оккупированном Донбассе за 5 лет ...
Оккупанты, хуле ... ((((
Даже вагоны пассажирские на лом порезали ...
ZaPetra    20.05.2019, 12:13
Оценка:  -4
ZaPetra
Мост в Крым построили...
WTF2wtf    20.05.2019, 12:19
Оценка:  -2
WTF2wtf
До российкий оккупации и без моста все путем было ... и не нужно было опускать Донбасс силами россии ради какого-то моста ((((
ZaPetra    20.05.2019, 12:33
Оценка:  +1
ZaPetra
Донбасс опустил Шоколад со своими ПС и ВСУ. Вот в Крыму их нету и там все ок
ParisMA    20.05.2019, 12:38
Оценка:  0
ParisMA
Aretta, в своём уме? что построено? что создано? Война, потери людей и территорий, созданы баснословные коррупционные схемы для обогащения и так ОЧЕНЬ БОГАТЫХ и обнищания И ТАК НИЩИХ!
Ira0956    20.05.2019, 11:57
Оценка:  -9
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
WTF2wtf    20.05.2019, 12:02
Оценка:  -3
WTF2wtf
Нах пшло, антиукраинское герфмафродитко многостаночное ...
Ira0956    20.05.2019, 12:03
Оценка:  0
Ira0956
WTF2wtf, Нах пшло, антиукраинское герфмафродитко многостаночное ...
WTF2wtf    20.05.2019, 12:04
Оценка:  -2
WTF2wtf
Таки Путин - Ху-Й-Ло конченое?
ParisMA    20.05.2019, 12:40
Оценка:  0
ParisMA
Ira0956, тебе таблеточку не пора принять? если х*о*х*л*я*н*д*и*я тебя так бесит, какого ХЭ ты тусуешься на наших сайтах Чьмо? или...в рашке жыты по новому отслеживают высеры ? Стрёмно? Чушка тупая!
ZaPetra    20.05.2019, 11:41
Оценка:  +5
ZaPetra
Наконец то эта бандеро-нацистская рада отправляться обратно к себе на хутор и в схроны )
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:42
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ты про братьев Добкиных? Или про Новинского?
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:50
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Кстати! Замылена тема осевших в ВР многочисленных вомбатов! Их то куда теперь?
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