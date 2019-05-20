Харьковчане подрались из-за "мясника Жукова"
В Харькове на митинг против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова пришли сторонники старого названия. Между ними произошли потасовки.
Об этом сообщает Громадське.
Читай также: К горсовету Харькова принесли чучело Жукова
У памятника маршалу Жукову прошла акция "Нет мяснику Жукову на карте Украины". В митинге приняло участие 200 человек. Акцию приурочили жертвам политических репрессий. Участники принесли кирпичи, символизирующие жертв Жукова.
Сторонники Маршала не позволили противникам положить кирпичи у памятника. Возникли противостояния.
У Харкові сталися сутички під час мітингу проти перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені маршала СРСР Георгія Жукова pic.twitter.com/ThEOnvvHsH— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.
В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Вятрович предостерег мэра Харькова Геннадия Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр Харькова заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.
дахрена кирпичей надо... немцы, румыны, мадьяры и остальная фашистская пиздота расхeраченная во время ВОВ
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Костяк азова - из харькова. Именно они гоняли в свое время костика долгова и тогда еще не известного моторыльного перца из рф.