Харьковчане подрались из-за "мясника Жукова"

Между сторонниками и противниками возврата проспекту Григоренко имени Жукова произошли потасовки.

В Харькове на митинг против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова пришли сторонники старого названия. Между ними произошли потасовки.

Об этом сообщает Громадське.

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У памятника маршалу Жукову прошла акция "Нет мяснику Жукову на карте Украины". В митинге приняло участие 200 человек. Акцию приурочили жертвам политических репрессий. Участники принесли кирпичи, символизирующие жертв Жукова.

Сторонники Маршала не позволили противникам положить кирпичи у памятника. Возникли противостояния.

У Харкові сталися сутички під час мітингу проти перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект імені маршала СРСР Георгія Жукова pic.twitter.com/ThEOnvvHsH — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 19 мая 2019 г.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Вятрович предостерег мэра Харькова Геннадия Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр Харькова заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.