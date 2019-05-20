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Харьковчане подрались из-за "мясника Жукова"

Комментариев: 33
Между сторонниками и противниками возврата проспекту Григоренко имени Жукова произошли потасовки.
Харьковчане подрались из-за "мясника Жукова"
hromadske.ua

В Харькове на митинг против возвращения проспекту Петра Григоренко имени маршала Георгия Жукова пришли сторонники старого названия. Между ними произошли потасовки.

Об этом сообщает Громадське.

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У памятника маршалу Жукову прошла акция "Нет мяснику Жукову на карте Украины". В митинге приняло участие 200 человек. Акцию приурочили жертвам политических репрессий. Участники принесли кирпичи, символизирующие жертв Жукова.

Сторонники Маршала не позволили противникам положить кирпичи у памятника. Возникли противостояния.

В свою очередь глава Украинского института национальной памяти Вятрович предостерег мэра Харькова Геннадия Кернеса от попытки переименования и пригрозил судом. В ответ на это мэр Харькова заявил, что поставит на голосование горсовета петицию.

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Теги: Харьков, Жуков, стычка, драка
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Комментариев (33)
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Замечатель    20.05.2019, 12:24
Оценка:  +1
Замечатель
В таких масштабных войнах не бывает сражений без жертв.Европа через неделю сдалась Гитлеру и всё равно потеряла кучу народа-в концлагерях,тюрьмах.Харьковчане хотели,чтобы их предков немцы как крыс передавили бы в ВОВ?!Без сопротивления ?
Nikolas_Adver    20.05.2019, 12:14
Оценка:  +3
Nikolas_Adver
Участники принесли кирпичи, символизирующие жертв Жукова.

дахрена кирпичей надо... немцы, румыны, мадьяры и остальная фашистская пиздота расхeраченная во время ВОВ
Goga19041984    20.05.2019, 12:03
Оценка:  +2
Goga19041984
Жуков маршал победы и точка! не мелите чушь националисты фашистские, ваши деды были убийцами своих ближних, убивали соседей, евреев, детей об стенку польских кидали и называют Жукова "мясником"? вот жешт гнилые галицайское отребье, быдло украины во главе с Парубием униатским уродом.
krolikoff_net    20.05.2019, 11:59
Оценка:  -6
krolikoff_net
Мясник жуков убил сотни тысяч украинцев . На свалку истории этого кровожадного урода.
farfalle    20.05.2019, 12:03
Оценка:  +6
farfalle
А фашисты, по твоей логике, холили и лелеяли украинцев?
Замечатель    20.05.2019, 12:25
Оценка:  0
Замечатель
В концлагерях кофе поили))
Ira0956    20.05.2019, 11:54
Оценка:  -9
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Krotol2    20.05.2019, 11:48
Оценка:  +7
Krotol2
Долой новые названия.Жуков рулит.
Krotol2    20.05.2019, 11:50
Оценка:  +5
Krotol2
Рагулье больше не в тренде
krolikoff_net    20.05.2019, 12:02
Оценка:  -4
krolikoff_net
Мясник жуков может рулить только среди рассейских дураков.
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:45
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Этот человек говорил, что чем больше украинцев РККА утопит в Днепре, тем меньше их придется ссылать в Сибирь. За что ему такая честь?
Колорад    20.05.2019, 11:49
Оценка:  +4
Колорад
Еврофашисты убивали украинцев и топили их в Днепре. Немцы, итальянцы, французы... и прочая мразь, которая в те годы вторглась на наши земли. С их потомками вы хотите сейчас в союз. Ну и кто предатели?
krolikoff_net    20.05.2019, 12:01
Оценка:  -2
krolikoff_net
Фашисты были в Италии. В Германиибыли социалисты. Партия Гитлера называлась - национакльная социалистическая партия Германии. Совок то же строил социализм. Войну в будущем Евросоюзе развязали две совковые страны.
farfalle    20.05.2019, 12:42
Оценка:  0
farfalle
А почему тогда ни Англия, ни Франция, Ни США не объявили войну СССР? А только Германия
Ira0956    20.05.2019, 11:57
Оценка:  0
Ira0956
ВосставшийИзБана, это он кому говорил - тебе? ))
farfalle    20.05.2019, 12:04
Оценка:  0
farfalle
Ты где эту куйню прочитал, Восставший из жеппы? Уже все пережевано, что это укрофейк
krolikoff_net    20.05.2019, 12:05
Оценка:  -1
krolikoff_net
Учите историю Второй Мировой. Там много чего интересного.
farfalle    20.05.2019, 12:41
Оценка:  0
farfalle
Ну и где это написано в "Истории Второй Мировой"? Ну-ка подскажи, идиотина
СтальнаяКрыса    20.05.2019, 11:39
Оценка:  -4
СтальнаяКрыса
С этим памятником надо поступить так как в своё время поступили с памятником лeнину в Киеве. Снесли, разбили на куски и уже никто о нём не вспоминает. Если у харьковчан мало людей, жители других городов помогут.
Колорад    20.05.2019, 11:47
Оценка:  +3
Колорад
Пусть жители Харькова сами решат что делать с памятниками и названиями в их городе, а не всякое залетное рагулье, майдавонь, карасики и прочая нечисть...
krolikoff_net    20.05.2019, 12:02
Оценка:  -3
krolikoff_net
Жители Харькова давно все решили, убрав с карты города имя этого кровавого уродца.
Колорад    20.05.2019, 11:37
Оценка:  +2
Колорад
Евродрочеры xyeвы. Українців вбивала фашистська Європа, а не Маршал Жуков. Тепер, з нащадками тих фашиків, майдавонь тягне всю Україну в союз. Зе обіцяв референдум. Що до мене, то я проти i ЄС, і НАТО.
Коляка    20.05.2019, 11:33
Оценка:  0
Коляка
Против залётные жители Львова
whitewo00    20.05.2019, 11:38
Оценка:  -2
whitewo00
Бугага, жертва телевизова.
Костяк азова - из харькова. Именно они гоняли в свое время костика долгова и тогда еще не известного моторыльного перца из рф.
Колорад    20.05.2019, 11:53
Оценка:  +2
Колорад
А в Донецке этот Азов получили пucды. В Луганск Айдар заскакивал порядок наводить и тоже получили пucды...Це вже история...
krolikoff_net    20.05.2019, 12:04
Оценка:  -2
krolikoff_net
Колорад - вас ждут на фронте. В окопах сильно не хватает рассейского пушечного мяса.
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