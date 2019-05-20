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Главарь "ДНР" Пушилин "засветился" в компании путинского ставленника Суркова

Комментариев: 2
Сурков и Пушилин посетили спортивное мероприятие.
Фото опубликовало сепаратистское издание
Фото опубликовало сепаратистское издание
сепаратистское издание

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков провел встречу с главарем непризнанной “ДНР“ Денисом Пушилиным в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают СМИ сепаратистов, передает Униан. 

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Отмечается, что куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР".  Сепаратистские журналисты сообщают, что "Сурков сел рядом с Пушилиным и доверительно пообщался с ним".

Как сообщалось, 23 февраля 2019 года Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР".

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Теги: Сурков, Пушилин, "ДНР", война, Донбасс, Россия
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Комментариев (2)
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Ira0956    20.05.2019, 11:53
Оценка:  -3
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
СтальнаяКрыса    20.05.2019, 11:44
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Гиви, моторыла и другие скучают без пушилина. Когда он к ним уже отправится?
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