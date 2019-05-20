Главарь "ДНР" Пушилин "засветился" в компании путинского ставленника Суркова

Сурков и Пушилин посетили спортивное мероприятие.

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков провел встречу с главарем непризнанной “ДНР“ Денисом Пушилиным в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают СМИ сепаратистов, передает Униан.

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Отмечается, что куратор оккупированного Донбасса посетил турнир по смешанным единоборствам. Туда же прибыл и главарь "ДНР". Сепаратистские журналисты сообщают, что "Сурков сел рядом с Пушилиным и доверительно пообщался с ним".

Как сообщалось, 23 февраля 2019 года Сурков засветился съезде наемников "ЛДНР".