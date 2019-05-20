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Президент: Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали

Комментариев: 18
Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что всю жизнь стремился радовать украинцев. Сейчас же он сделает все, чтобы они не плакали.
Владимир Зеленский дал новое обещание
Владимир Зеленский дал новое обещание
strana.ua

Президент Украины Владимир Зеленский завершил выступление после инаугурации обещанием сделать все, чтобы украинцы не плакали. Об этом он сообщил в Верховной Раде после принятия присяги.

Дорогой Народ, в течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал сердцем. Это была не только моя работа - это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали, - сказал Зеленский

Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.

Смотри также - Онлайн-трансляция инаугурации Владимира Зеленского:

 

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Теги: Зеленский, президент, Обещание
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Комментариев (18)
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Ira0956    20.05.2019, 11:53
Оценка:  -5
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:50
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Старая притча:

Послал правитель мытарей налоги собирать. Когда те вернулись, спрашивает:
- Ну что народ?
- Плачут, но платят.
- Идите собирайте еще.
Когда вернулись, снова спрашивает:
- Как люди?
- Плачут, но платят. - Идите собирайте еще.
По возвращении:
- Как народ?
- Смеется.
- Больше туда не
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:51
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
ходите. С них больше взять нечего.
ЗаУкраину    20.05.2019, 12:02
Оценка:  +2
ЗаУкраину
коЦ, вот до такого состояния и довели народ Украины тЕ, кому ты и ко так верно служите уже 28 лет! ПНХ, со своими притчами!
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:09
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Я никому не служу. Я - вольный человек. Но вот тебе твоим рабским умишком не понять? как это можно жить без хозяина.
Alex-Zmey    20.05.2019, 11:48
Оценка:  +4
Alex-Zmey
Главное уничтожать свидомомых мразей, только союз с Россией поднимет экономику и страну. Главный враг -нацик
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:48
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
И шо он сделает? Введет налог на слезы? Или может штраф? А если это будут слезы от смеха?
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:38
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактусы... (С)
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:47
Оценка:  -4
ВосставшийИзБана
Ежик - это не мышь. Это крыса, хотя и сколючками.
Коляка    20.05.2019, 11:32
Оценка:  -2
Коляка
- Mr. President, с Вами хочет встретится президент украины зеленский. - ? - ну тот, который х*ем на рояле играл - WTF????
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 12:01
Оценка:  +2
Зорян_и_Шкиряк
"Ира"! Это Вы??????
Коляка    20.05.2019, 11:30
Оценка:  +1
Коляка
посмотрим
VSHIVANKA    20.05.2019, 11:28
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЁЖИКИ КОЛОЛИСЬ , ПЛАКАЛИ , НО ПРОДОЛЖАЛИ ЖРАТЬ КАКТУСЫ ......)))
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:46
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ёжики не колются. Они бухают.
Ira0956    20.05.2019, 11:28
Оценка:  -5
Ira0956
"Делал все для того, чтобы украинцы улыбались", в.т.ч. играл xyeм на рояле и бегал голым по супермаркету ))
Ira0956    20.05.2019, 11:26
Оценка:  -8
Ira0956
Сборная России выиграла все золотые медали на ЧЕ по художественной гимнастике
Olshankin    20.05.2019, 12:16
Оценка:  +1
Olshankin
Газ дадите или нет?
Olshankin    20.05.2019, 12:29
Оценка:  +1
Olshankin
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