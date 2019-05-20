Президент: Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали

Новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что всю жизнь стремился радовать украинцев. Сейчас же он сделает все, чтобы они не плакали.

Президент Украины Владимир Зеленский завершил выступление после инаугурации обещанием сделать все, чтобы украинцы не плакали. Об этом он сообщил в Верховной Раде после принятия присяги.

Дорогой Народ, в течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я чувствовал сердцем. Это была не только моя работа - это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали, - сказал Зеленский

Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.