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На сайте президента пропала биография Порошенко и появилась информация о Зеленском

Комментариев: 2
Страница с биографией Петра Порошенко больше недоступна.
Новый президент Владимир Зеленский
Новый президент Владимир Зеленский
president.gov.ua

На сайте президента пропала биография Петра Порошенко и появилась информация о Владимире Зеленском. “Страница не найдена“ – выдает при поиске пятого президента.

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После инаугурации на сайте появилась новость о Владимире Зеленском. Опубликовано фото. 

Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире

Биография Петра Порошенко
Биография Петра Порошенко
Скриншот

Биография Владимира Зеленского
Биография Владимира Зеленского
Скриншот

Изменения коснулись и официальной страницы президента в Facebook.

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Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.

Смотри также - Онлайн-трансляция инаугурации Владимира Зеленского:

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Теги: Порошенко, Зеленский, сайт президента
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Комментариев (2)
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ИИИИИИИИИИ    20.05.2019, 11:50
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Что за бред? Ничего никуда не исчезло..
Ira0956    20.05.2019, 11:47
Оценка:  -3
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
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