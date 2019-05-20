На сайте президента пропала биография Порошенко и появилась информация о Зеленском

Страница с биографией Петра Порошенко больше недоступна.

На сайте президента пропала биография Петра Порошенко и появилась информация о Владимире Зеленском. “Страница не найдена“ – выдает при поиске пятого президента.

Читай также: Президент: Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали

После инаугурации на сайте появилась новость о Владимире Зеленском. Опубликовано фото.

Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире

Биография Петра Порошенко Скриншот

Биография Владимира Зеленского Скриншот

Изменения коснулись и официальной страницы президента в Facebook.

Читай также: Президент: Я сделаю все, чтобы украинцы не плакали

Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.