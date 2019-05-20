Зеленский призвал весь Кабмин "взять листок и ручку" и уволиться
Правительство должно уйти в отставку, чтобы освободить места для более достойных людей, считает президент.
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По мнению президента Владимира Зеленского, правительство должно уйти в отставку. Об этом он заявил в ходе торжественного заседания Верховной Рады, передает “ДС“.
“Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит “Мы ничего не можем сделать“, - подчеркнул президент.
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“Вы можете взять листок и ручку, и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят“, - заявил Зеленский.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак подал заявление о своей отставке новому президенту.
Кучма в своем кабинете за столом берет бумагу, ручку и пишет:
"Президенту Украины Кучме Л.Д.
Президента Украины Кучмы Л.Д.
Заявление.
Прошу уводить меня с нанимаемой должности по собственному желанию.
Дата. Подпись."
Посидел, подумал и наложил резолюцию:
"Отказать. Президент
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????