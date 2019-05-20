Зеленский призвал весь Кабмин "взять листок и ручку" и уволиться

Правительство должно уйти в отставку, чтобы освободить места для более достойных людей, считает президент.

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По мнению президента Владимира Зеленского, правительство должно уйти в отставку. Об этом он заявил в ходе торжественного заседания Верховной Рады, передает “ДС“.

“Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит “Мы ничего не можем сделать“, - подчеркнул президент.

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“Вы можете взять листок и ручку, и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят“, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак подал заявление о своей отставке новому президенту.