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Зеленский призвал весь Кабмин "взять листок и ручку" и уволиться

Комментариев: 17
Правительство должно уйти в отставку, чтобы освободить места для более достойных людей, считает президент.
Президент призвал правительство уйти в отставку
Президент призвал правительство уйти в отставку
EPA/UPG

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По мнению президента Владимира Зеленского, правительство должно уйти в отставку. Об этом он заявил в ходе торжественного заседания Верховной Рады, передает “ДС“.

“Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит “Мы ничего не можем сделать“, - подчеркнул президент.

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“Вы можете взять листок и ручку, и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят“, - заявил Зеленский.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак подал заявление о своей отставке новому президенту.

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Теги: Зеленский, Кабмин, отставки, речь, инаугурация, Рада
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Комментариев (17)
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Виктор    20.05.2019, 12:42
Оценка:  0
Виктор
А Авакова теж звільнить, чи засцить як Порошенко?
Spiarmint    20.05.2019, 12:37
Оценка:  0
Spiarmint
Место у кормушки должны освободить. Теперь есть кому есть.
Spiarmint    20.05.2019, 12:38
Оценка:  0
Spiarmint
Хрен оторвешь.
Бигсэм    20.05.2019, 12:30
Оценка:  0
Бигсэм
Хорошо бы.
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:01
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Навеяло темой:
Кучма в своем кабинете за столом берет бумагу, ручку и пишет:
"Президенту Украины Кучме Л.Д.
Президента Украины Кучмы Л.Д.

Заявление.

Прошу уводить меня с нанимаемой должности по собственному желанию.

Дата. Подпись."

Посидел, подумал и наложил резолюцию:

"Отказать. Президент
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:01
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Украины Кучма Л.Д."
Ruspidor    20.05.2019, 11:54
Оценка:  +4
Ruspidor
Он перепутал, не уволится, а написать чистосердечное!
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:53
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А Аваков??? Его что, тоже?..
Ruspidor    20.05.2019, 11:55
Оценка:  +6
Ruspidor
И его родимого...
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 12:03
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
Меня на этот счёт терзают смутные сомнения!
BROKER666    20.05.2019, 12:20
Оценка:  0
BROKER666
коломойша неделю назад озвучил: юля - спикер, аваков-премьер
Ira0956    20.05.2019, 11:53
Оценка:  -13
Ira0956
- Mr. President, с Вами хочет встретиться президент украины зеленский.
- ?
- ну тот, который хyeм на рояле играл
- WTF????
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:54
Оценка:  +10
Зорян_и_Шкиряк
Задолбали уже своим спамом.
П    20.05.2019, 12:00
Оценка:  +5
П
Так оно ж в своей жизни кроме х@я ни чего не видит.
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 11:52
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Теперь у нас свой нанокарлик.
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 11:54
Оценка:  +6
Зорян_и_Шкиряк
Зато найдёт общий язык с Претемнейшим! Это в общем-то неплохо.
Ruspidor    20.05.2019, 11:55
Оценка:  +1
Ruspidor
Да, хотя и выглядит большим и жирным, но морально - корлик, даже по сравнению с Зе!
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