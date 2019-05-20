"Было весело". Ключевые заявления Владимира Зеленского на инаугурации

После вступления в должность Зеленский заявил о роспуске ВР и предложил министрам уволиться.

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский вступил в должность Президента Украины. Мы собрали основные тезисы инаугурации.

Раду распустить

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“Народные депутаты, вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать. Поэтому я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный избирательный кодекс“, - обратился Зеленский к народным депутатам.

Для увольнения главы СБУ, генпрокурора и министра обороны Зеленский выделил 2 месяца.

Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва, - заявил Зеленский

Министров уволить

Владимир Зеленский предложил министрам написать заявления на увольнения.

“Позвольте мне сейчас процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: “Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой“, – сказал Зеленский, процитировав Рональда Рейгана.

Вы можете взять листок бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят, – заявил Зеленский

Прекратить огонь на Донбассе

Зеленский назвал мир на Донбассе первоочередной задачей.

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“Наша первейшая задача — прекращение огня на Донбасе… История несправедлива. Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать. Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир”, — заявил шестой президент Украины.

Каждый из нас президент

Зеленский призывает украинцев разделить с ним ответственность за будущее страны.

“После победы на выборах мой шестилетний сын сказал: “Пап, я по телевизору видел... говорят, что Зеленский - президент“. Тогда это прозвучало как детская шутка, но потом я понял, что на самом деле, это истина. Потому что, каждый из нас - президент. Не 73%, которые за меня голосовали, а все 100%. Это наша общая победа и это наш общий шанс. Каждый из нас президент“, - сказал Зеленский.

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“С сегодняшнего дня каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем своим детям. Каждый из нас погиб на Донбассе, каждый день мы теряем каждого из нас. Каждый из нас - переселенец, заробитчанин... Но мы все это преодолеем, ведь мы все украинцы. Не существует больших или меньших. Каждый из нас - украинец. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, Харькове, в Донецке, Днипре и Одессе. Мы должны быть едины, ведь только тогда - мы сильны“, - заявил президент.

Зовет домой

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“Я обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов – тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете – вы нам очень нужны! Всем, кто готов строить сильную и успешную Украину я с радостью дам украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Сувениров не нужно, привезите нам свой опыт и знания… Скептики скажут, что это невозможно. Но, может, это и есть наша национальная идея – объединившись, сделать невозможное“, – сказал Зеленский.

Было весело

В течение всей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. В последующие 5 лет - я сделаю все, чтобы украинцы не плакали, - сказал Зеленский в конце своего выступления

Ранее сообщалось о том, что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перевыборы в Веховную Раду, судя по всему, пройдут этим летом.