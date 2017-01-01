Зеленский: Не мы начали, но нам эту войну заканчивать

Глава государства назвал первейшей задачей прекращение огня на Донбассе и заявил, что Украина готова к диалогу с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией, но сначала должно произойти освобождение военнопленных. Об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде в понедельник, 20 мая.

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“История несправедлива - это правда. Не мы начали эту войну! Не мы начали, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы, готовы к диалогу, но я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение украинских пленных“, - сказал Зеленский.

Он также сообщил, что видит своей первейшей задачей прекращение боевых действий на Донбассе, ради чего готов на принятие непопулярных решений, вплоть до тех, которые приведут к его отставке с поста главы украинского государства.

“Наша первейшая задача – прекратить огонь на Донбассе“, - сказал глава государства.

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“Меня часто спрашивали, а на что вы готовы ради прекращения огня? Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей. На что? Могу заверить, для того, чтобы наши герои больше не гибли, я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет необходимо, я без колебаний готов утратить свою должность, чтобы только наступил мир“, - заявил шестой президент Украины.

При этом он добавил: “Не утрачивая наши территории, никогда“.

Напомним советник Зеленского по вопросам обороны пообещал вернуть Донбасс через пять лет.