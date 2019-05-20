Когда в Украине заработает новая Рада: график выборов и дата присяги

В случае появления указа о роспуске в ближайшие сутки новоизбранные депутаты заработают к концу лета.

Новоизбранная Рада принесет присягу не позднее конца августа, если указ о роспуске парламента восьмого созыва появится 21 мая. Об этом пишет “ДС“.

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Издание приводит график выборов, составленный исходя из предположительной даты указа. Если он будет опубликован на сайте президента во вторник, депутаты нового созыва принесут присягу не позднее 31 августа.

Таким образом, с начала осени в Украине будет работать уже новый парламент.

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Потенциальный график выборов Рады:

21 мая 2019 - Публикация президентского указа о роспуске Верховной Рады . ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины.

Публикация президентского указа о роспуске Верховной Рады . ЦИК объявляет о начале избирательного процесса очередных выборов в Верховную Раду Украины. 22 мая 2019 - Начинается избирательный процесс. В частности, начинается выдвижение партиями и самовыдвижение кандидатов в депутаты.

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3 июня 2019 - Заканчивается выдвижение кандидатов партиями

Заканчивается выдвижение кандидатов партиями 7 июня 2019 - Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов

Заканчивается подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов 12 июня 2019 - ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов

ЦИК заканчивает регистрацию кандидатов 25 июня 2019 - Заканчивается формирование окружных избирательных комиссий

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14 июля 2019 - Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах

- Голосование в общегосударственном округе и в одномандатных округах 28 июля 2019 - Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты голосования в общегосударственном и одномандатным округах, о чем составляет протоколы

- Не позднее этой даты ЦИК устанавливает результаты голосования в общегосударственном и одномандатным округах, о чем составляет протоколы 2 августа 2019 - Не позднее этой даты ЦИК публикует в газетах “Голос України“ и “Урядовий кур'єр“ сообщение о результатах парламентских выборов и список избранных депутатов.

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22 августа 2019 - Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов

Не позднее этой даты ЦИК регистрирует избранных депутатов 31 августа 2019 - Не позднее этой даты Верховная Рада Украины собирается на первую сессию. Перед ее открытием депутаты приносят присягу, и с этого момента начинаются их полномочия.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.