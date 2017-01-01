Под Киевом горела свалка

Правоохранители устанавливает причину пожара.

Никто из людей не пострадал dsns.gov.ua

Вчера, 19 мая, вблизи села Роскошная Ставищенского района горела свалка.

Об этомсообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области.

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“19 мая в 17:20 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании вблизи с. Роскошная“, - говорится в сообщении.

Спасателями было установлено, что горит мусор на площади 400 кв. м. На помощь были направлены сельские пожарные с. Гайсиха и экскаватор жилищно-коммунального предприятия. В 18:58 пожар локализован и полностью ликвидирован в 21:19.

Как сообщалось 2 мая, в Николаеве на свалке погиб ребенок.