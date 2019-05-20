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Порошенко снова пойдет в президенты

Комментариев: 6
Бывший президент заявил, что останется в политике и пообещал оказать помощь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.
Порошенко не собирается уходить из политики
Порошенко не собирается уходить из политики
president.gov.ua
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается покидать политику и будет участвовать в следующих выборах президента, которые состоятся в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию Die Welt.
 
“Да, я остаюсь в политике и новому президенту я готов помогать советами, если он их потребует“, - заявил бывший президент.
 
Он подчеркнул, что пойдет на выборы президента 2024, поскольку хочет укрепить достижения Украины, а не потому, что хочет удержать власть.

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“Я хочу помочь предотвратить то, чтобы мы не потеряли достигнутого, как это уже было 100 лет назад. Ценой, которую мы тогда заплатили за потерю своей независимости, геноцид украинцев во время Голодомора 1932-33 годов, это были опустошения во время Второй мировой войны и коммунистическая попытка погасить украинский патриотизм. С Божьей помощью мы не можем допустить подобного“, - заявил экс-президент.
 
Кроме того, Порошенко рассказал о своих достижениях на посту главы государства и заявил, что гордится своим президентством.
 
 
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Теги: Украина, Выборы, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Spiarmint    20.05.2019, 12:42
Оценка:  0
Spiarmint
В 95 квартале.Теперь будет прикалываться над президентом.
dinops    20.05.2019, 12:27
Оценка:  +1
dinops
Вот шустрый, да ещё кресло остыть не успело
Olshankin    20.05.2019, 12:23
Оценка:  +2
Olshankin
Еще не все гривны у себя собрал
Alex-Zmey    20.05.2019, 12:14
Оценка:  +9
Alex-Zmey
эта гнида свидомая еще не полностью уничтожила страну
ofizep    20.05.2019, 12:18
Оценка:  -9
ofizep
фанатка піджареного мотороли )))
Зорян_и_Шкиряк    20.05.2019, 12:12
Оценка:  +7
Зорян_и_Шкиряк
Какой неугомонный! )))
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