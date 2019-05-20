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Депутата от БПП забрали на "скорой" после инаугурации Зеленского

Комментариев: 5
Деталей о состоянии здоровья парламентария пока не сообщают.
Одному из депутатов стало плохо сразу после инаугурации Зеленского
Одному из депутатов стало плохо сразу после инаугурации Зеленского
УНИАН

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Депутата от БПП Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на автомобиле “скорой“. Об этом пишет “Апостроф“.

Никаких деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали. “Ему стало плохо“, - сообщает корреспондент издания с места событий. 

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Паламарчук избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента. На парламентских выборах в 2012 году он баллотировался по спискам политической силы УДАР.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал все правительство уйти в отставку.

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Теги: БПП, депутат, инаугурация, Зеленский, скорая
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Комментариев (5)
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Кайдаш    20.05.2019, 12:44
Оценка:  0
Кайдаш
"Не вынесла душа поэта..."
Boxerogos    20.05.2019, 12:42
Оценка:  0
Boxerogos
Когда похороны?
sv_sim    20.05.2019, 12:33
Оценка:  0
sv_sim
-1 ))) Первый пошёл)))
CasperW    20.05.2019, 12:29
Оценка:  0
CasperW
Работает на упреждение. А раньше до суда дотягивали.
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Гы-гы. При Порошенко солдаты в обморок падали, а при Вовочке - депутаты. Хороший почин. Вот это я поддерживаю. Действительно от души.
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