Депутата от БПП забрали на "скорой" после инаугурации Зеленского

Деталей о состоянии здоровья парламентария пока не сообщают.

Одному из депутатов стало плохо сразу после инаугурации Зеленского УНИАН

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Депутата от БПП Николая Паламарчука сразу после завершения торжественной части инаугурации президента Владимира Зеленского забрали на автомобиле “скорой“. Об этом пишет “Апостроф“.

Никаких деталей о состоянии здоровья политика пока не сообщали. “Ему стало плохо“, - сообщает корреспондент издания с места событий.

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Паламарчук избирался в 7-й и 8-й созывы украинского парламента. На парламентских выборах в 2012 году он баллотировался по спискам политической силы УДАР.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал все правительство уйти в отставку.