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Ульяна Супрун не намерена уходить в отставку

Комментариев: 6
Глава МОЗ заявила, что реформа системы здравоохранения предполагает еще много изменений и она пока не намерена покидать свой пост.
Супрун не намерена уходить в отставку
Супрун не намерена уходить в отставку
РБК-Украина

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отказалась уходить в отставку, сообщают Українські Новини.

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Она отметила, новый состав Кабинета Министров будет сформирован, скорее всего, после выборов в Верховную Раду.

Также Супрун добавила, что готова проводить реформы системы здравоохранения, поскольку нужно принять много изменений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству уйти в отставку. Уже стало известно, что министр обороны Степан Полторак подал в отставку. 

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Теги: Минздрав, Кабмин Украины, МОЗ, Супрун, отставка правительства, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Духовный_скреп    20.05.2019, 12:42
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Супрун реально много сделала на посту министра.Гонят на неё либо проплаченные,либо несведущие в области медицины.Очень многим ворам при власти она на хвост наступила.Ну хотя бы в аптеку сходите,гляньте на цены,какие были и какие стали.
Катилин    20.05.2019, 12:39
Оценка:  -1
Катилин
Значит уволят. Там помимо уголовщины в "реформах имени Супрун" очень чётко просматривается служебное несоответствие.
Духовный_скреп    20.05.2019, 12:46
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Ты бы мокша лапотная за своими реформами следила.Суёте рыла свои замызганные в наши дела.Никак не отстанут скрепные от Украины.Наглая,акающе-чёкающая орда голодранцев.)))
Катилин    20.05.2019, 12:48
Оценка:  0
Катилин
Ты бы схрон себе уже начинал готовить, потомок полицая.
SEMPENTY    20.05.2019, 12:32
Оценка:  0
SEMPENTY
Гуляет вакансия пугала на огороде...
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Посмотрим, как Зеля с ней бодаться будет.
Катилин    20.05.2019, 12:45
Оценка:  -1
Катилин
Даст распоряжение заняться ею соответствующим инстанциям. Сатисфакцией было бы вообще признать ее невменяемой и в 6-ю палату на принудительное.
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