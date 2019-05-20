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Вятрович: Не прошло и 45 минут после присяги, как Зеленский нарушил Конституцию

Комментариев: 8
Вятрович назвал решение Президента о роспуске Верховной Рады незаконным .
Вятрович обвинил нового президента в нарушении Конституции
Вятрович обвинил нового президента в нарушении Конституции
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Президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию, объявив о роспуске Верховной Рады. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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“Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции, как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента“, - отметил Вятрович.

Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.

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Теги: Вятрович, Зеленский, инаугурация
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Комментариев (12)
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Boxerogos    20.05.2019, 12:47
Оценка:  0
Boxerogos
Зе дал этим упырям месяц для создания коалиции.Так что ни о каком нарушении Конституции речи не идёт.Вятрович-балабольчик.
Aretta    20.05.2019, 12:45
Оценка:  +1
Aretta
распустить Раду - не тарифы на коммуналку снизить, но хоть какое-то утешение для электората...
Катилин    20.05.2019, 12:43
Оценка:  +1
Катилин
Под суд этого необразованного дебила, а министерство нациянальнойи памяти распустить. Некуда больше денег девать, кроме как ээтих балаболов содержать?
WTF2wtf    20.05.2019, 12:43
Оценка:  -2
WTF2wtf
Какого тут россияне забыли?????
Нах, оккупанты
WTF2wtf    20.05.2019, 12:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
А этот Вятрович еще не уволился?
Чего ждет?
Бигсэм    20.05.2019, 12:34
Оценка:  +2
Бигсэм
Кто такой Вятрович чтобы давать оценки о соответствии решений Конституции? Бывший директор бывшего института "Нацистское гнездо"?
DARTOV    20.05.2019, 12:31
Оценка:  +2
DARTOV
А Вятрович не нарушал Конституцию? Ведь фашизм запрещен на Украине. А Тарифы - это что не нарушение Конституции?
WTF2wtf    20.05.2019, 12:42
Оценка:  -3
WTF2wtf
Уколы не пропускал бы
Люблю_Украину    20.05.2019, 12:28
Оценка:  +1
Люблю_Украину
надо хоть посмотреть "Слугу народа" что бы понимать политику нового Президента)
ВосставшийИзБана    20.05.2019, 12:29
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Можно не смотреть. Все будет совсем не так.
WTF2wtf    20.05.2019, 12:42
Оценка:  -2
WTF2wtf
Сто пудов
Spiarmint    20.05.2019, 12:24
Оценка:  0
Spiarmint
А для чего там сидят депутаты?Он будет портачить а их дело вовремя бить по рукам.По морде будем бить мы.
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