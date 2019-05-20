Вятрович: Не прошло и 45 минут после присяги, как Зеленский нарушил Конституцию
Вятрович назвал решение Президента о роспуске Верховной Рады незаконным .
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию, объявив о роспуске Верховной Рады. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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“Не прошло и 45 минут после присяги на Конституции, как президент Зеленский нарушил эту Конституцию, объявив о роспуске парламента“, - отметил Вятрович.
Напомним, сразу после вступления в должность новый президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и досрочных выборах. Также Зеленский предложил уволиться министрам.
Нах, оккупанты
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